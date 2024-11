Il Fatto quotidiano: la Rai non ha diritti sportivi quasi su nulla, ha perso anche il torneo di tennis di Roma, le restano sci e ciclismo

Rai Sport non la guarda nessuno, tra biliardo e tornei di boxe minori che nemmeno nelle tv locali. Scrive il Fatto quotidiano:

La mancata copertura dell’epica vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open ha riacceso le polemiche su Rai Sport, la redazione sportiva della tv pubblica che da anni sta vivendo un periodo buio tra scelte sbagliate, polemiche interne, litigi e mancanza di visione.

La domenica del trionfo di Sinner l’unico giornalista italiano ad averlo intervistato è stato Marco Franzelli, del Tg1, via Skype, colloquio poi trasmesso anche dalla Domenica sportiva. E proprio un paio di giorni fa Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che Mediaset trasmetterà in diretta i prossimi Internazionali d’italia. Un altro duro colpo per mamma Rai.

Rai Sport non ha diritti quasi su nulla

Il fatto è però che la Rai non ha più diritti sportivi quasi su nulla. Resta solo lo sci e il ciclismo. Due sport straordinari, ma comunque pochino. Non c’è il campionato di calcio, non ci sono le coppe europee, non c’è la Coppa Italia, non c’è l’automobilismo e nemmeno la Moto Gp. Scelte dovute al taglio di budget e all’impossibilità di competere al rialzo, ma pure risultato di strategie sbagliate, iniziate forse dai Mondiali di calcio del 2018 in Russia, quando l’italia non si qualificò: Viale Mazzini pensò che senza azzurri sarebbe stato controproducente trasmetterli, lasciò i diritti a Mediaset e fu un successo. Quest’anno, però, la Rai trasmetterà l’europeo di calcio in Germania e l’olimpiade in Francia.

Rai Sport appunto, con un palinsesto patchwork (un gran mischione) e uno share tra lo 0,3% e l’1,4%. Di recente si sono notati tornei di boxe minori che nemmeno nelle tv locali, con un’illuminazione che sembrava di vedere un match organizzato in un fast food.

