Pescara, Zeman si dimette: «Le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento»

Lo ha comunicato il club sui profili social. Il tecnico boemo ha subito due giorni fa un’operazione che ha portato a 4 bypass coronarici

Zeman si è dimesso da allenatore del Pescara. Il tecnico oggi è stato dimesso dalla clinica “Pierangeli” dopo aver subito due giorni fa una delicata operazione. Dopo le dimissioni si è recato al campo “Di Febo” di Silvi per salutare la squadra che sta preparando la gara di sabato 24 febbraio contro la Lucchese e per rassegnare le proprie dimissioni da allenatore. A comunicarlo è lo stesso club sui canali social:

“Con il saluto alla squadra e dopo aver formalmente presentato le proprie dimissioni, Zdeněk Zeman lascia oggi la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Un grande abbraccio, mister!”

🤍💙 Con il saluto alla squadra e dopo aver formalmente presentato le proprie dimissioni, Zdeněk Zeman lascia oggi la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Un grande abbraccio, mister! 💪 pic.twitter.com/9cWHhT6X1T — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 22, 2024

Le parole di Zeman che ha spiegato le sue dimissioni riportate dal CorSport:

«Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti».

Zeman ha avuto 4 bypass coronarici, per lui 4-5 mesi di convalescenza

Zeman ha avuto 4 bypass coronarici, per lui 4-5 mesi di convalescenza. Lo scrive il Corriere della Sera.

“Ha avuto esito positivo l’operazione alla quale si è sottoposto Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, stamane presso la clinica Pierangeli della cittadina abruzzese. Il team di chirurghi coinvolti, scrive Forzapescara.com, “ha provveduto a sistemare ben 4 bypass coronarici”: sarà presto dimesso, ma saranno necessari 4-5 mesi di convalescenza. Il boemo quindi, non si vedrà più in panchina fino al termine della stagione“.

Stagione quindi finita per il boemo, che lo scorso 12 dicembre ha accusato una lieve ischemia. Al suo posto, ad interim, potrebbe arrivare Delio Rossi. “È stato proprio Bucaro, l’altro ieri, ad accompagnare in clinica il collega: «Stava abbastanza bene, era abbastanza tranquillo. Nelle ultime settimane era migliorato parecchio, ma a detta dei medici l’operazione che era stata programmata per giugno andava fatta prima. Ora speriamo che torni il più presto possibile». Per l’interim sulla guida dei Delfini un candidato sarebbe Delio Rossi“.

ilnapolista © riproduzione riservata