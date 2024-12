Stagione finita per il tecnico del Pescara. Operato oggi, sarà presto dimesso dalla clinica Pierangeli. Al suo posto Delio Rossi ad interim.

Zeman ha avuto 4 bypass coronarici, per lui 4-5 mesi di convalescenza. Lo scrive il Corriere della Sera.

“Ha avuto esito positivo l’operazione alla quale si è sottoposto Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, stamane presso la clinica Pierangeli della cittadina abruzzese. Il team di chirurghi coinvolti, scrive Forzapescara.com, “ha provveduto a sistemare ben 4 bypass coronarici”: sarà presto dimesso, ma saranno necessari 4-5 mesi di convalescenza. Il boemo quindi, non si vedrà più in panchina fino al termine della stagione“.

Stagione quindi finita per il boemo, che lo scorso 12 dicembre ha accusato una lieve ischemia. Al suo posto, ad interim, potrebbe arrivare Delio Rossi. “È stato proprio Bucaro, l’altro ieri, ad accompagnare in clinica il collega: «Stava abbastanza bene, era abbastanza tranquillo. Nelle ultime settimane era migliorato parecchio, ma a detta dei medici l’operazione che era stata programmata per giugno andava fatta prima. Ora speriamo che torni il più presto possibile». Per l’interim sulla guida dei Delfini un candidato sarebbe Delio Rossi“.

Zeman, lieve attacco ischemico (12 dicembre)

Lieve malore per Zdeněk Zeman. L’allenatore del Pescara questa mattina è stato vittima di un lieve attacco ischemico. Lo ha comunicato il club attraverso un tweet sull’account ufficiale. L’allenatore adesso si trova ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara e si trova in buon condizioni. Zeman tuttavia necessita di ulteriori accertamenti.

Il tweet recita:

“Questa mattina, prima dell’allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!“.

Il Pescara ha anche diramato un comunicato:

“La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”, si legge nel comunicato diramato dal club biancazzurro“.

