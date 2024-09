Zeman, lieve attacco ischemico

Il comunicato del club: “È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti”.

Lieve malore per Zdeněk Zeman. L’allenatore del Pescara questa mattina è stato vittima di un lieve attacco ischemico. Lo ha comunicato il club attraverso un tweet sull’account ufficiale. L’allenatore adesso si trova ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara e si trova in buon condizioni. Zeman tuttavia necessita di ulteriori accertamenti.

Questa mattina, prima dell’allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister! pic.twitter.com/6y5Xqb0hPG — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 12, 2023

“Questa mattina, prima dell’allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!“.

Il Pescara ha anche diramato un comunicato:

“La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”, si legge nel comunicato diramato dal club biancazzurro“.

Come riporta il Pescara, Zeman in questo momento ha bisogno di riposare:

“Il tecnico dunque certamente salterà la trasferta di Catania, la successiva di campionato ad Ancona e probabilmente anche l’ultima gara del 2023 con la Fermana e sarà sostituito dal vice Giovanni Bucaro. Le sue condizioni non destano preoccupazioni particolari al momento ma è sconsigliato accumulare lo stress di due trasferte, una in aereo (la squadra partirà domani da Roma Fiumicino per la Sicilia con rientro il giorno dopo la gara), richiedendo al momento assoluta tranquillità e riposo“.

Zeman sulle scommesse

“È una brutta cosa. Da tanti anni è uscito il divieto per i giocatori di giocare e scommettere. È scritto che ci sono minimo tre anni di stop, però in Italia no”, ha spiegato.

“Le regole sono regole, ma non si rispettano. Se uno perde tre milioni un problema ci sarà. Si dice che è una malattia, ma non credo siano tutti malati perché i malati veri di solito stanno da un’altra parte”, ha concluso Zeman.

