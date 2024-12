Perché dovrebbe essere Pioli l’allenatore del Napoli? De Laurentiis studia anche altri profili

Tra i nomi seguiti ci sono sempre Italiano e Palladino e perché no, anche Farioli

Calzona è definito un allenatore a tempo per il Napoli. Lo era anche Mazzarri, se avesse terminato la stagione in panchina. Il che significa che il club di De Laurentiis in estate dovrà rimettere tutto in discussione e ricominciare a costruire il suo Napoli. Il tentativo sarà quello di aprire un nuovo ciclo che possa riprendere il percorso interrotto in questa stagione dove, dopo la vittoria dello scudetto, si è caduti a picco. Ci saranno degli addi oramai noti, Zielinski e Osimhen per primi, ma il Napoli ha tutte le possibilità per recuperare la sua credibilità a livello calcistico. Per farlo serve un allenatore e tra i papabili la pole in questo momento spera a Pioli

Perché dovrebbe essere Pioli l’allenatore del Napoli?

È partito, come abbiamo scritto il toto-allenatore, molto prima che il destino di Calzona sia scritto e il nome che svetta su tutti per la panchina azzurra nella prossima stagione è quello di Stefano Pioli. Se Laurentiis lo stima e il tecnico potrebbe salutare il Milan a fine stagione, dopo quasi 5 anni insieme. La società non lo ha confermato, legandone il destino ai risultati, ma non solo. Il Napoli pensa e punta a lui, ma chiaramente non è il solo papabile per la panchina azzurra.

Il nome di Italiano circola anche da prima e poi ci potrebbero essere delle sorprese come Palladino che era tra le possibili scelte di De Laurentiis già a gennaio insieme a Thiago Motta che ora difficilmente lascerà il Bologna. C’è sempre da considerare gli outsider, come Francesco Farioli, moderno nella sua proposizione di calcio e che sta raccogliendo complessivamente buoni risultati nella sua esperienza al Nizza.

