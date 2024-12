Osimhen non solo segna poco, ma si muove lentamente (Gazzetta)

Victor Osimhen è tornato finalmente al Napoli e con ogni probabilità questa sera sarà titolare nella sfida di Champions contro il Barcellona. Ma il ritorno dell’attaccante nigeriano non è stato così di impatto come ci si aspettava, c’è sicuramente un po’ di scetticismo dopo una stagione in cui ha giocato poco e male con la sua squadra. La Gazzetta dello Sport scrive

Il ritorno di Osimhen

“Torna e deve ricominciare tutto da capo. Torna senza Coppa d’Africa e con un solo gol segnato. Torna e trova un altro allenatore. Torna e scopre d’essere indispensabile nonostante faccia di tutto per abituare il Napoli alla sua assenza. Torna e deve segnare ad ogni costo. Anche perché dopo l’anno dello scudetto è mancato a se stesso e alla squadra: tra infortuni, trasferte per la Nigeria e bizze ha saltato metà delle partite giocate dal Napoli e gli restano solo tre mesi per lasciare l’ultimo dei buoni ricordi: un po’ di gol che possano servire a riscattare una stagione sbagliata.

Victor Osimhen ha perso la sua forza da rugbista e l’agilità da Florence Joyner Griffith, non solo segna poco, ma si muove lentamente rispetto al passato: l’attaccante che era capace di passare tra due difensori come tra due gocce d’acqua senza bagnarsi ora è marcabilissimo, anzi spesso lo fa da solo; quello che stava in scia a Haaland s’è perso; quello che segnava da ogni posizione tanto da sembrare un eroe della Marvel, T’Challa/Black Panther, ora è il figliol prodigo che torna, anzi è costretto a tornare, dopo essere riuscito anche a perdere un aereo dopo un mese e fischia d’assenza, ma non c’è nessuno ad ammazzare vitelli, non ci sono banchetti né feste, le ha fatte tutte lui”.