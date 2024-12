Napoli-Barcellona, a Sky Sport si chiedono come sarà la condizione fisica di Osimhen

Il Napoli si sta penalizzando da solo rinunciando a un giocatore come Zielinksi in Champions

Negli studi di Sky Sport si commenta Napoli-Barcellona, come sarà la sfida considerando che il Napoli ha cambiato allenatore, passando da Mazzari a Calzona, ad solo un giorno dall’incontro che può significare molto in chiave Mondiale per club per gli azzurri. Come giocheranno gli azzurri? E quale sarà la condizione di Osimhen? Queste le domande a cu risponderà il campo domani

Come giocherà Calzona

«Da un certo punto di vista questa è una partita che si prepara da sola, perché i suo arrivo può solo avere l’effetto di cambiare pagina. Tante volte si è visto che il cambio allenatore fa svoltare, poi se ci sono dei problemi i problemi vengono avanti un po’ più avanti ed è successo anche nella gestione Mazzarri. Difficile perché il percorso del Napoli è stato talmente poco coerente che adesso non si sa davvero cosa spettarsi. Il vantaggio è che neanche il Barcellona sa cosa aspettarsi»

Napoli dominante con Osimhen

«Calzona vuole dominare dal punto di vista del gioco perché è stato assistente di Sarri e Spalletti. Sarà un Napoli più simile a quello dell’anno scorso, poi è chiaro che il Barcellona cercherà di dominare il gioco. Credo che il napoli abbia fatto questa scelta per voltare pagina un’altra volta perché ha capito che Mazzarri non avrebbe portato dei risultati significativi e in questo ha avuto anche ragione. Non so quanto sia stata una scelta filosofica»

Incognita Osimhen

«Sono scelte davvero difficili del Napoli di quest’anno, questa la comprendo. Ovviamente un altro cambio di allenatore fa capire che la situazione era davvero ai minimi termini. Una scelta che invece non si capisce è quella di rinunciare a Zielinski in Champions League. Era un uomo che Calzona conosceva bene, si è andati in rotta dal punto di vista contrattuale, ma oramai è la norma che i calciatori vanno via a parametro zero. Per cui rinunciare a un giocatore così sembra che il Napoli si stia penalizzando da solo. Poi ovviamente c’è il ritorno di Osimhen che è un altro punto di domanda, come starà?

