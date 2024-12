Osimhen a Lagos col permesso del Napoli, ha perso qualche chilo per problemi gastrointestinali

Osimhen a Lagos per salutare la famiglia, ha perso qualche chilo per problemi gastrointestinali. A scriverlo è il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Il rischio che Osimhen (foto) non sia in campo sabato contro il Genoa è altissimo. Il Napoli — con il mal di gol e anche il mal di vittorie — lo sta aspettando come l’aria, ma deve pazientare: il centravanti, in ritiro da oltre 40 giorni con la Nigeria per la Coppa d’Africa e reduce dalla finale persa, salterà la 9° partita consecutiva.

Doveva rientrare domani, ha rinviato di un giorno per impegni istituzionali e probabilmente prima di tornare a Napoli farà una sosta a Lagos per salutare la famiglia. Osimhen è stato il primo tra i nazionali nigeriani a lasciare l’Italia, sarà l’ultimo a rientrare. Ha giocato tutte e sette le partite, ha avuto problemi gastrointestinali, ha perso qualche chilo, ha necessità di riprendersi e tornare in forma. Questo è uno dei motivi per cui gli è stato accordato il permesso.

Il Napoli conta di recuperarlo per la sfida di Champions con il Barcellona in programma mercoledì prossimo allo stadio Maradona.

Napoli, Osimhen ha bisogno di riposo

Si parla in queste ore del rientro di Osimhen dalla Coppa d’Africa. Modugno, inviato Sky, crede che sia difficile vedere l’attaccante nigeriano in campo contro il Genoa.

«Il rischio che Osimhen salti Genoa c’è, sarebbe la nona partita consecutiva che salta. Al momento è dal presidente dalla Repubblica nigeriana. C’è una cerimonia per riconoscere alle Aquile (ndr la squadra nigeriana) il grande percorso fatto in Coppa d’Africa. Ci sono delle onorificenze costituite da una medaglia e denari. Osimhen vedrà allargare il suo patrimonio. Poi si concluderà questo ritiro che dura da 40 giorni, si vola a Lagos e lì magari si concederà qualche giorno di riposo. Quaranta giorni di ritiro giocando mediamente con condizioni climatiche da 45 gradi e 85% di umidità. Ha giocato tutte e sette le partite, qualcuna anche fino ai supplementari, poi c’è la famiglia e il rientro. Si gioca sabato, a sensazione è che Osimhen non ce la farà. Probabilmente ci sarà Simeone in un Napoli di nuovo a quattro. Osimhen potrebbe vedersi con il Barcellona».