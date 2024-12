Napoli: tornelli del Maradona aperti dalle 18, la società invita a recarsi con largo anticipo

Il grande afflusso di spettatori per il match contro il Barcellona ha spinto la società a stilare un comunicato per il rispetto delle norme regolamentari.

Il Napoli questa sera affronterà il Barcellona in Champions League. La società ha quindi predisposto un piano per evitare disordini, dato il grande afflusso di spettatori. Il comunicato:

“In occasione della gara di Uefa Champions League contro il Barcellona, in programma oggi alle ore 21:00, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la Ssc Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

La Ssc Napoli invita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone e presso i punti vendita Ticketone abilitati. Si raccomanda di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali di vendita ufficiali. La Ssc Napoli declina ogni responsabilità in caso di acquisto di tagliandi contraffatti.

Si invitano altresì i tifosi a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, a prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona ed al codice di condotta della Ssc Napoli, a lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico”.

Il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport riportano quello che potrebbe essere l’undici titolare di questa sera: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Il centrocampista svedese arrivato nel mercato estivo è al momento in vantaggio su Hamed Traoré per un posto da titolare.

Per il Barcellona, il quotidiano catalano Sport scrive di un insolito 4-4-2, che andrebbe a sostituire il 4-4-3; questo per dare maggior copertura ed evitare meno ripartenze possibili degli azzurri. I blaugrana si sistemerebbero in campo in questo modo: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski.

