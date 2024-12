Napoli-Barcellona, le probabili: Cajuste titolare, i blaugrana si coprono col 4-4-2

Lo svedese in vantaggio su Traoré per partire dal primo minuto. Il Barça potrebbe schierare due punte, Yamal e Lewandowski.

Questa sera Napoli e Barcellona si affronteranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Non è la prima volta che le due squadre si incontrano nella massima competizione europea; accadde anche nella stagione 2019/20. Il Barça vinse per un totale di 4-2 e volò ai quarti di finale.

Con il nuovo tecnico Calzona, il Napoli potrebbe nuovamente optare per il modulo con cui ha vinto lo scudetto lo scorso anno, ovvero il 4-3-3.

Il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport riportano quello che potrebbe essere l’undici titolare di questa sera: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Il centrocampista svedese arrivato nel mercato estivo è al momento in vantaggio su Hamed Traoré per un posto da titolare.

Per il Barcellona, il quotidiano catalano Sport scrive di un insolito 4-4-2, che andrebbe a sostituire il 4-4-3; questo per dare maggior copertura ed evitare meno ripartenze possibili degli azzurri. I blaugrana si sistemerebbero in campo in questo modo: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski.

Per il Napoli nessun diffidato in vista del match di ritorno; il Barça, invece, ne ha ben quattro: Araujo, Joao Felix, Sergi Roberto, Ferran Torres (infortunato).

Dove guardare Napoli-Barcellona:

Il match sarà visibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Basterà avere una smart tv compatibile, o tv collegabili a console di gioco (Xbox e PlayStation); o ancora dispositivi come Amazon Fire Tv Stick, Timvision Box e Google Chromecast.

Le statistiche sono a favore del Barça:

Mundo Deportivo stamani: I precedenti dei blaugrana contro gli azzurri invitano ad essere ottimisti. Nelle quattro partite ufficiali, il Barça non ha mai perso contro il Napoli. Due vittorie e due pareggi.

