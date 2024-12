Napoli, il suo presente è di squadra da mezza classifica (Gazzetta)

Le scintille col Barcellona non si sono riviste a Cagliari. L’unica differenza con il recente passato è la presenza realizzativa di Osimhen

Napoli, il suo presente è di squadra da mezza classifica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Alex Frosio.

Nemmeno Osimhen, al secondo gol in cinque giorni dopo il ritorno dall’Africa, riesce a scuotere il Napoli dal suo presente di squadra da mezza classifica, incapace di guardarsi lo scudetto sul petto per timore di non esserne più all’altezza.

Le scintille che si sono intraviste negli ultimi 20’ contro il Barça non si tramutano in fuoco, spente dal vento sardo e dall’aggressività del Cagliari. L’unica differenza con il recente passato è la presenza realizzativa di Osimhen. Il possesso del Napoli è ancora vischioso, le uscite dal basso non sono mai limpide, nonostante l’inserimento a centrocampo del ripescato Zielinski che dovrebbe aggiungere qualità.

Napoli, la pagella napolista di Osimhen e Kvaratskhelia

OSIMHEN. Maschera Nera poteva segnare di testa già un minuto prima del 65’, quando su servizio del Che Kvara, schiaccia insolitamente il pallone per terra anziché mirare alla porta. Sessanta secondi dopo, appunto, fa il gol dello zero a uno – 6,5

Il gol vale sicuramente più del grottesco doppio palo – 6

KVARATSKHELIA. Anche oggi, il Che Kvara è guardato e marcato a vista manco fosse Hannibal Lecter. Perdipiù l’unica cosa buona la combina a destra, quando – come detto – serve Osimhen che schiaccia di testa la palla per terra. Accade poi che il Terzo lo sostituisce di nuovo e mi fermo qui, Ilaria – 5,5

Se il problema è nella testa, come dice Calzona, Kvara è uno dei più involuti, ma poiché a questo Napoli servirebbe un elettroshock per riprendersi, Kvara non andrebbe mai tirato fuori finché non muore in campo – 5

