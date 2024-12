Napoli, il report dell’ultimo allenamento di Mazzarri: tutti a disposizione per il Barcellona

Mercoledì l’andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona. A meno di clamorosi ribaltoni, non ci sarà Mazzarri in panchina

Il Napoli ha finito da poche ore l’allenamento in vista della partita di Champions contro il Barcellona. Andata degli ottavi, in panchina molto probabilmente non ci sarà Walter Mazzarri. Per lui, quindi, quello di oggi pomeriggio, dovrebbe essere l’ultimo allenamento da allenatore del Napoli.

Tutta la squadra si è allenata senza problemi. Per il Barcellona sono tutti a disposizione. A scegliere poi chi andrà in campo, dopo la rifinitura di domani, potrebbe essere Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia.

Il report dell’allenamento odierno

“Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma mercoledì allo Stadio Maradona per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League (ore 21). La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con esercizi finalizzati al possesso palla“.

Napoli, De Laurentiis tratta con Calzona. Sarà lui il post Mazzarri

Napoli, De Laurentiis ha incontrato Calzona. Confronto in mattinata con Chiavelli – LIVE

17.40 – Mazzarri lascia Castel Volturno senza parlare

Walter Mazzarri ha lasciato Castel Volturno a bordo della sua auto. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Massimo Ugolini per Sky Sport ha raccontato che questa mattina il tecnico era piuttosto contrariato. Ha diretto l’allenamento e ha poi lasciato Castel Volturno. Ugolini ha ribadito che loro non sanno dove sia De Laurentiis.

14.47 – Calzona tratta per il suo staff

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio nello staff di Calzona al momento dovrebbero esserci Bonomi (ex giocatore del Napoli e già nello staff con Sarri e Calzona quando Maurizio Sarri allenava il Napoli) e Sinatti. Al momento Calzona sta trattando per capire il numero di componenti che comporranno il suo staff.

12:20 – Procedono le trattative per sostituire Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il club lavora per portare anche Francesco Sinatti, richiesto da Calzona. Al momento Sinatti è in Nazionale con Luciano Spalletti. Anche per lui si tratterebbe di un doppio incarico. Si attende la decisione e il via libera finale.

