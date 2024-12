L’uruguaiano destra per marcare Kvara, in mezzo con il giovane difensore Iñigo Martínez. Koundé quindi finirebbe in panchina

Napoli-Barcellona, Xavi con la sorpresa Cubarsí in difesa e Araujo a destra

Secondo Mundo Deportivo, Xavi potrebbe riservare una sorpresa nella formazione finale che stasera scenderà in campo contro il Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Infatti, l’allenatore del Barcellona vuole evitare che Kvaratskhelia si accenda e semini il panico tra le fila blaugrana. Per questo è disposto a schierare al centro della difesa il giovane Pau Cubarsí. Accanto a Iñigo Martínez. A destra si sposterebbe Araujo.

Xavi teme Kvaratskhelia, per questo pensa di mettere su di lui Araujo

“Dopo che il Barça è stato un po’ più costante nelle ultime partite, ciò suggerisce che ci possano essere pochi cambiamenti nell’undici di stasera contro il Napoli. Un cambiamento Xavi lo potrebbe fare nelle retrovie. Nonostante la sua giovinezza, Xavi Hernández ha intenzione di schierare Pau Cubarsí al centro della difesa. Il giovane ha già risposto positivamente in uno stadio difficile come quello del San Mamés in Coppa, per questo Xavi ci sta pensando, sfruttando anche il suo buon stato di forma. Insieme a Cubarsí, Iñigo Martínez al centro della difesa e quello che resterebbe in panchina sarebbe Koundé. L’idea sarebbe che Araujo si sposti sulla fascia destra con il compito di coprire l’esterno georgiano Kvaratskhelia, uno dei maggiori pericoli del Napoli, proprio come fa l’uruguaiano nel Clasico contro Vinicius Jr“.

Il resto degli undici titolari dovrebbe rimanere invariato rispetto all’ultima partita contro il Celta Vigo. Ritorna però Gundogan titolare. Il giovane attaccante Vitor Roque invece va in panchina, favorendo così la titolarità di Lewandowski. In panchina anche il ristabilito Joao Felix.

Napoli-Barcellona, le probabili: Cajuste titolare, i blaugrana si coprono col 4-4-2

Questa sera Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. Non è la prima volta che le due squadre si incontrano nella massima competizione europea; accadde anche nella stagione 2019/20. Il Barça vinse per un totale di 4-2 e volò ai quarti di finale.

Con il nuovo tecnico Calzona, il Napoli potrebbe nuovamente optare per il modulo con cui ha vinto lo scudetto lo scorso anno, ovvero il 4-3-3.

Il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport riportano quello che potrebbe essere l’undici titolare di questa sera: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Il centrocampista svedese arrivato nel mercato estivo è al momento in vantaggio su Hamed Traoré per un posto da titolare. Per il Barcellona, il quotidiano catalano Sport scrive di un insolito 4-4-2, che andrebbe a sostituire il 4-4-3; questo per dare maggior copertura ed evitare meno ripartenze possibili degli azzurri. I blaugrana si sistemerebbero in campo in questo modo: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski.

