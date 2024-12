Dalla Spagna filtra ottimismo: il Barcellona non ha mai perso contro il Napoli (Mundo Deportivo)

Nelle ultime cinque stagioni i due club si sono incontrati 4 volte: 2 vittorie per i blaugrana e 2 pareggi. I calciatori decisivi, però, non fanno più parte della rosa.

Nelle ultime cinque stagioni Napoli e Barcellona si sono affrontate ben quattro volte, sia in Champions che in Europa League. Le statistiche, come riporta Mundo Deportivo, sono a favore dei blaugrana, con 2 vittorie e 2 pareggi. Questo, scrive il quotidiano, potrebbe portare maggiore ottimismo nelle trafile del Barça per il match di questa sera.

“I precedenti dei blaugrana contro gli azzurri invitano ad essere ottimisti. Nelle quattro partite ufficiali, il Barça non ha mai perso contro il Napoli. La prima volta che i due club si sono incontrati è stato negli ottavi della Champions League 2019/20 e il Barcellona pareggiò a Napoli 1-1, per poi dimostrare la loro superiorità in casa (3-1) in un Camp Nou senza pubblico a causa della pandemia. Segnarono Lenglet, Messi e Suárez [tre calciatori che non fanno più parte della rosa].

Barça e Napoli si sono poi rivisti ai sedicesimi di Europa League nella stagione 2021/22. Al Camp Nou finì 1-1, gol di Zielinski e Ferran Torres. A Napoli, una grande vittoria dei blaugrana per 4-2; a segno Jordi Alba, De Jong, Piqué, Aubameyang, Insigne e Politano”.

Le parole di Calzona prima di Napoli-Barcellona

Ieri a Sky Sport ha dichiarato:

«Sono felice di essere qui e spero di dare soddisfazione al pubblico, che se lo merita. Ai ragazzi ho detto di guardare al presente e al futuro, quello che è stato non conta più. Questa è la mia filosofia. Ho parlato poco, ma ho avuto segnali positivi»

«Mi piace che la squadra giochi a calcio, loro lo sanno fare. Mi piace che giochi da squadra, che abbia un’identità. Chiaramente tuto questo ha bsogno0 dei tempo e tempo non c’è. Pr cui chiedere alla squadra del sacrificio per fare tutto nel minor tempo possibile perché dobbiamo abbinare il bel gioco alle vittoria».

«So benissimo che domani c’è il Barcellona, ma noi siamo il Napoli e abbiamo l’obbligo di giocare per vincere. Giochiamo nel nostro stadio con un pubblico che anche nei momenti difficili non ha mai abbandonato la squadra. Vogliamo renderli felici e giocheremo per vincere anche per loro».

