Milan-Napoli, Mazzarri ha il dubbio Zielinski: è in ballottaggio con Cajuste (Sky)

«Dubbio sul centrocampo a 3 o a 5 e sul centrocampo. Deciderà Mazzarri dopo aver parlato con il polacco»

Milan-Napoli, l’unico dubbio di Mazzarri riguarda il centrocampo (Sky)

Domani il Milan ospita il Napoli a San Siro. Massimo Ugolini, inviato Sky, sugli ultimi aggiornamenti di formazione e sulle scelte di Mazzarri alla vigilia della partita. Il tecnico azzurro sembra orientato a schierare di nuovo la difesa a tre, con il dubbio su quale centrocampo schierare. Se una linea a quattro o a cinque, da questo aspetto dipende anche l’impiego di Zielinski. Il polacco è comunque in ballottaggio con Cajuste. Mazzarri oggi scioglierà le riserve dopo aver parlato con il giocatore.

Mazzarri deciderà su Zielinski dopo aver parlato con lui

Le parole di Massimo Ugolini:

«I giocatori stanno arrivando all’allenamento che è previsto per le 13:30. Due aspetti da analizzare, il rintrono alla difesa a tre. La rifinitura scioglierà il dubbio sul centrocampo a 3 o a 5. Al momento si va verso un centrocampo con Di Lorenzo e Mazzocchi sugli esterni, poi Anguissa, Lobotka e Cajuste. Davanti Kvara e Simeone. In difesa Ostigard, Rrahamani e Juan Jesus con Gollini in porta. Altro aspetto è il ballottaggio su Cajuste e Zielinski con il centrocampo a 5. Deciderà Mazzarri dopo aver parlato con il giocatore, il momento di difficoltà ambientale è passato. Zielinski lascerà Napoli a fine stagione, ma è ancora un giocatore del Napoli. Sara un Napoli in versione difesa a tre ma soprattutto con Kvara in una posizione più centrale del campo. Sarà questa la chiave della partita».

Zielinski vuole giocare contro il Milan, sarebbe una sorta di derby anticipato (Repubblica)

“Mazzarri, nel frattempo, ha ritrovato pure Piotr Zielinski, da ieri regolarmente in gruppo con i compagni. Il rientro del polacco è una notizia importante: garantisce qualità alla manovra, qualora sia impiegato. A lui non dispiacerebbe affatto esserci. Sarebbe una sorta di derby anticipato, considerando il suo futuro prossimo. Ha scelto l’Inter, ma intanto c’è il Napoli e sarà presente a San Siro con la maglia azzurra con l’intento di lasciare il segno“.

