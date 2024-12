A Dazn: «Dopo la sostituzione ha avuto un atteggiamento da grande campione, perché non ha contestato nulla»

Il da del Napoli, Meluso smonta il can can su Kvaratskhelia: «Non ha avuto un comportamento non professionale».

Finalmente Meluso nel pre-partita di Cagliari-Napoli smonta l’assurdo can can montato sulla sostituzione di Kvaratskhelia nel corso di Napoli-Barcellona. Addirittura abbiamo letto di possibile multa. Ma per cosa? Non si capisce.

Meluso ad Dazn smonta l’ultima assurdità regalata da Napoli:

«Kvaratskhelia non ha avuto alcun comportamento non professionale, nella maniera più assoluta. Qualsiasi giocatori sostituito non è contento. Lo stesso giocatore ci ha confidato che era arrabbiato perché la sua prestazione non era stata all’altezza. Ma questo non significa nulla, può capitare a qualsiasi grande campione. Dopo la sostituzione ha avuto un atteggiamento da grande campione, perché non ha contestato nulla. Era arrabbiato per la sua prestazione, è diverso».

Di Calzona Meluso ha detto:

«Parte con un vantaggio importante. Ha vissuto un passato recente a Napoli, conosce molti giocatori e sa quali corde toccare. Vedendo i primi allenamenti ci siamo giù accorti che su questo aspetto siamo sulla buona strada».

Dopo la sfida di Champions il uno allenatore Calzona aveva parlato della sostituzione

La sostituzione di Kvara «In campo tengo i giocatori che fanno bene, non penso al nome. Politano ha fatto una partita strepitosa, lo ho tenuto finché ho potuto. Stava difendendo bene, chi fa bene sta in campo. Chi non fa tanto bene, lo sostituisco. Kvara è un top player, ci darà una grossa mano come l’anno scorso».

