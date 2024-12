Mbappé lascia il Psg e il Getafe si propone

L’attaccante francese dovrebbe andare quasi sicuramente al Real Madrid, ma l’altro club madrileno ironizza e forse un po’ ci spera

La notizia sta circolando da qualche giorno, ora è ufficiale, Kylian Mbappe lascerà il Psg. Nella prossima sessione estiva di mercato ci sarà dunque una guerra per l’attaccante francese che sembra però già promesso sposo del Real Madrid.

Nulla è ancora certo ovviamente, considerando che oggi il Chiringuito ha lanciato addirittura la suggestione Barcellona per il calciatore del Psg, ma quello che è chiaro è che per rinunciare alla proposta faraonica di Al-Khelaifi, Kylian ha sicuramente in mente di approdare in un topo club.

L’ironia del Getafe du Mbappé

Nel frattempo nella corsa per il talento francese si iscrive ironicamente anche il Getafe, una delle squadre di Madrid. Da poco la società madrilena ha rilasciato un tweet con Mbappe con la casacca del Getafe e un breve messaggio per far sembrare l’accordo come imminente.

Questo il tweet ironico della società

Al Barcellona chiedono se ha già firmato col Real

Intanto questo pomeriggio il Chirinquito ha lanciato la bomba sull’attaccante del Psg. Secondo il loro corrispondente Jota Jordi al Barcellona avrebbero preso informazioni su Mbappé per capire se avesse già firmato col Real Madrid o ci fossero ancora i margini per muoversi con lui. Quello he è chiaro è che tantissimi club farebbero carte false per averlo nella prossima stagione, ma lui potrebbe già essersi promesso.

