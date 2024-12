Mazzarri torna al 4-3-3 contro il Genoa: Meret e Natan potrebbero essere titolari (Corsport)

C’è ancora l’incognita del partner di Lobotka e Anguissa. In attacco Simeone nuovamente favorito a Raspadori.

Sabato alle 15 il Napoli affronterà il Genoa in campionato. La squadra di Mazzarri sta pian piano ritrovando i calciatori persi per infortunio. Se contro il Milan Olivera è tornato ad assaggiare il campo, per il match contro i rossoblù dovrebbero esserci i rientri di Meret e Natan nell’undici titolare. A centrocampo, ancora dubbi su chi accompagnerà Anguissa e Lobotka; Zielinski questa settimana ha svolto le visite mediche con l’Inter e rimarrà sempre più ai margini della rosa.

Mazzarri torna al 4-3-3 contro il Genoa

Il Corriere dello Sport scrive:

“Alex Meret è pronto a rientrare dal primo minuto. O almeno, il progetto è questo; convocato per il Milan, contro il Genoa dovrebbe giocare dal primo minuto. In difesa, al posto dello squalificato Juan Jesus e al fianco di Rrahmani, Mazzarri valuta il rilancio di Natan; dal match contro l’Hellas Verona era stato convocato, ma in panchina. Mario Rui torna disponibile per la fascia sinistra. A centrocampo dubbio su chi sarà il partner di Lobotka e Anguissa. In attacco Simeone continua a essere favorito rispetto a Raspadori, per completare il tridente con Kvaratskhelia e Politano. Si torna, dunque, al 4-3-3”.

Se il Napoli non dovesse raggiungere la Champions, venderà mezza squadra (Gazzetta)

Senza l’Europa più nobile, sarà ancora una volta rivoluzione. Inevitabilmente. E al di là dei big che sicuramente lasceranno l’azzurro come Zielinski (in scadenza e già in accordo con l’Inter) e Osimhen (la cui cessione porterà circa 130 milioni di euro), ci sono almeno altri cinque eroi dello scudetto in bilico. Per Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori non è scontata la permanenza a Napoli, per diverse ragioni. Così il loro rendimento in questi ultimi mesi deciderà non soltanto il destino della squadra, ma anche il loro futuro.

