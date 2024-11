Zielinski ha già svolto le visite mediche con l’Inter (Calciomercato.com)

Il polacco più vicino all’Inter rispetto a Taremi, ha già svolto le visite mediche per i nerazzurri in gran segreto.

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, Piotr Zielinski ha già svolto le visite mediche con l’Inter. Il centrocampista polacco, al momento in forza al Napoli, ha deciso di non rinnovare con il club azzurro e di partire a zero l’estate prossima per andare all’Inter.

Questo è quanto scrive Calciomercato.com:

“Non è una sorpresa, ormai ne hanno parlato a carte scoperte anche Ausilio e Marotta: Zielinski è un calciatore vicinissimo all’Inter. Quanto vicino? Ecco, la sorpresa è proprio questa: è ancora più vicino di Taremi in quanto il polacco ha già svolto le visite mediche per l’Inter in gran segreto. Dopo Taremi anche Zielinski, o forse sarebbe il caso di recitare la formula al contrario. E allora, dopo il polacco, che ha già svolto le visite mediche, domani sarà la volta di Taremi“.

Tra l’Inter e Zielinski c’è già da tempo l’accordo. Al giocatore Marotta ha garantito un contratto di 3 anni più uno con un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione e una ricca commissione all’agente.

Zielinski, De Laurentiis: «Ce l’ho a morte col suo agente»

Gli chiedono dell’esclusione di Zielinski dalle liste Champions.

«Il rendimento delle partite di Piotr com’è stato? Uno che d’estate mi dice di voler restare e poi ti spacchi e giochi bene poi si mette in mezzo il tuo procuratore, uno può anche pensare “se questo ha paura di infortunarsi”, perché devo avere uno con il dubbio sul suo impegno? Io non ce l’ho con Zielinski, ce l’ho col suo procuratore. Già guadagni più di tutti, ti offro un rinnovo. Traorè ha un riscatto della madonna, se non lo faccio giocare come faccio a capire se riscattarlo. Prendiamo Demme, quando ha dovuto giocare lui è stato un signore, disponibile».

Il Napoli non ha un altro Zielinski, c’era Elmas ma è stato venduto (Gazzetta)

Il caso rischia di avere ripercussioni sulla squadra. A scriverlo è la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo.

Zielinski non è fuori rosa, è bene sottolinearlo. Giocherà se sarà necessario, ma non potrà più farlo in Europa. Una scelta voluta dalla società, vista la situazione contrattuale. Non esiste un’alternativa a Zielinski nella rosa, che ha perso nell’ultima sessione di mercato anche Elmas, il suo vecchio “alter ego”.

