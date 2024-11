Mazzarri presenta un Napoli vuoto di idee, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90 (Libero)

Questa squadra va avanti per inerzia ed è da rifondare. A Napoli un ciclo è stato bruciato sul nascere

Mazzarri presenta un Napoli vuoto di idee, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90. A scriverllo è Libero con Claudio Savelli.

Ecco cosa scrive su Libero, partendo dal Milan:

Lo scudetto ha aumentato le aspettative e la stagione passata ha acuito l’insofferenza di gran parte del tifo nei confronti di Pioli, ma è anche da notare come quest’ultimo sia in grado di incassare e reagire. Quando ha trovato continuità di uomini è arrivata continuità di rendimento: siamo a nove risultati utili consecutivi in campionato di cui sette vittorie. L’ultima è agevolata da un Mazzarri che presenta un Napoli vuoto di idee e di concetti di calcio, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90. Questa squadra va avanti per inerzia ed è da rifondare.

A Napoli un ciclo è stato bruciato sul nascere, nel Milan invece Pioli sta lottando per tenerlo aperto. Seppur in ritardo, ha capito che serviva solo fare ordine.

La conferenza stampa di Mazzarri

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, interverrà a breve in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan.

La difesa a quattro

Mazzaarri: «In Supercoppa abbiamo fatto bene col modulo di stasera, anche con la Fiorentina, abbiamo fatto un errore, preso gol prevedibilissimo, ci avevamo lavorato tutta la settimana. Il Milan ha pressato alla morte nel primo tempo, è calato nel secondo. Non è il modulo che ha fatto vedere il Napoli migliore. È chiaro che è un modulo che riconoscono, dipende dai momenti, dai giocatori che hai, da come stano i giocatori, ne abbiamo passate tante, è un anno particolare».

Cinque partite che non segnate in trasferta.

«Dobbiamo trovare condizione psicofisica e lucidità giusta, annata tribolata da tutti i punti di vista, anche oggi sotto porta si prende il palo, col Monza non abbiamo fatto gol quattro volte da tre metri, non siamo lucidi nei momenti in cui dobbiamo fare gol».

Osimhen

Mazzarri: «Me lo aspetto cattivo e motivato. Anguissa oggi ha fatto molto bene, ma ci ha messo un po’ a carburare. Ci aspettimao il miglior Osimhen».

Champions potrebbe dare spinta, contro una grande squadra, può aiutare anche in campionato.

«Lo spero, oggi per la prima volta abbiamo la rosa quasi al completo. Li sto recuperando tutti. Bisogna avere la fortuna di essere nella miglior condizione possibile, se poi si dovesse fare una grande partita come spero, potrebbe darci linfa anche per il resto del campionato. A parte l’errore del gol, ho poco da dire ai giocatori. Buona ottima gara.

Kvara come valuta la nuova posizione.

«In Nazionale gioca in quella posizione, aveva fatto molto bene e l’ho messo in quella posizione, per liberarlo dalla marcatura che lo aspettava».

L’Atalanta è sette punti sul Napoli, lontani dalla Champions.

«Io non c’ero quando è cominciata la stagione, si è fatto quel che si è potuto fare, estrarre il meglio in un’annata molto difficile».

