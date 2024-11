Milan-Napoli 1-0. Il gol di Theo punisce il Napoli che ci prova senza mai essere pericolo. Rileggi la partita

Il Napoli parte aggressivo, ma il Milan chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa il Napoli torna al 4-3-3 con Politano che ha due occasioni. Azzurri beffati con Lindstrom e Di Lorenzo

Milan-Napoli, diretta testuale della partita. Zielinski torna titolare dal primo minuto, con Anguissa e Lobotka, esterni Di Lorenzo e Mazzocchi. Kvaratskhelia dietro Simeone. Contraddetta la decisione di De Laurentiis di escludere il polacco dalla lista Champions. Mazzarri lo fa giocare a Milano dal primo minuto.

Milan-Napoli, la partita

95′ – Milan-Napoli finisce 1-0 per i rossoneri

95′ – Ultima occasione del Napoli con una punizione dal limite, anche Gollini in area a saltare

92′– Termina la verifica del VAR, non c’è calcio di rigore.

91′ – Check in corso, possibile rigore per il Napoli per un fallo su Di Lorenzo

89′ – Cambio Napoli. Esce Juan Jesus ed entra Ngonge

88‘ – Incredibile Napoli. Lindstrom con l’esterno prende il palo. Di Lorenzo intercetta il rimbalzo e grande riflesso di Maignan che mette fuori

88′ – Milan- Napoli, saranno concessi 5 minuiti di recupero

86′ – Diluvio di emozioni. Prima Politano fermato al limite. Poi contropiede del Milan che lancia Theo, Gollini esce male. Ma il gioco viene fermato per fuorigioco

84′– Cartellino giallo per Juan Jesus per fallo su Theo. Era diffidato e salterà il match contro il Genoa

79′ – Doppio cambio Milan, fuori Pulisic e Giroud. Dentro Jimenez e Jovic

78′ – I due nuovi entrati del Napoli, Lindstrom e Olivera tessono l’azione del Napoli con Politano che sotto porta viene anticipato da Simic

77′ – Loftus-Cheek provvidenziale su un tentativo da dentro l’area di rigore del Napoli. Il centrocampista rossonero si è infatti immolato su una conclusione a colpo sicuro di Olivera.

76′– Grande azione del Milan con Leao che mette palla in area che sfila senza un calciatore rossonero. Ultimo tocco del Napoli con Olivera

74′ – Doppio cambio Napoli. Fuori Mazzocchi e Zielinksi, dentro Lindstrom e Olivera

72′ – Scintille Juan Jesus e Florenzi sugli sviluppi dell’ennesima azione Milan. Gollini cerca di farli chiarire. Doveri riprende entrambi

69′ – A un passo al 2-0 il Milan. Mazzocchi sbaglia il passaggio in uscita, buona circolazione di palla di Musah e Leao incrocia, ma la mette di poco fuori

67′ – Ci prova anche Kvara con un destro troppo facile da bloccare per Maignan

66′ – Grande idea di Mazzocchi che serve Raspadori che viene anticipato in scivolata da Gabbia

64′– Doppia sostituzione per il Milan. Fuori Bennacer e Kjaer, dentro Simic e Musah

61′ – Paura Napoli. Gollini non perfetto in uscita, ci pensa Anguissa a mettere fuori. Sarà angolo per il Milan. Pericoloso scambio per il Milan e alla fine Gollini blocca.

59′– Buona gestione palla di Politano che ci prova da fuori area. Palla fuori di poco.

58′ – Dalla bandierina Politano per il Napoli. Cross profondo sul secondo palo e palla fuori. Si riparte da Lobotka

57′– Ottima copertura di Florenzi che mette un fuori un ottimo pallone gestito da Kvara che salta con un uno contro uno Kjaer. Il georgiano salta secco il danese ma poi prova un dribbling di troppo e viene fermato dal ritorno di Florenzi

55′– Cambio Napoli. Entra Raspadori al posto di Simeone. Per un attimo Mazzarri stava ripensando alla sostituzione dopo la bella azione che non ha portato al gol

53′ – Follia di Bennacer che perde palla e lascia Simeone quasi solo davanti Maignan. Il Cholito tira alto

52′ – Gran giro palla del Milan. Bennacer prova il tiro largo e subito dopo anche Leao tira alto

48′ – Proteste del Milan per un intervento su Loftus-Cheek che viene fermato in area da Rrhamani. Doveri non fischia.

47′ – Conclusione pericolosa di Florenzi che calcia da fuori, Gollini non riesce a trattenere in un tempo e per poco Giroud non ne approfitta.

45′ – Il Napoli torna in campo con Politano al posto di Ostigard. Mazzarri rimette in campo il 4-3-3 spallettiano

Parte il secondo tempo di Milan-Napoli

48′ – Si chiude il primo tempo di Milan-Napoli con il Milan in vantaggio

46′ – Indemoniato Kvara che si libera da 4 avversari e porta la palla a fondo campo, prova a metterla in mezzo senza trovare nessun compagno

45′ – Saranno 3 minuti di recupero

43′ – Il Napoli gestisce la palla, buono lo spunto di Mazzocchi che serve Anguissa che però gli restituisce malissimo la palla

40′ – Punizione per il Napoli. Alla battuta Zielinski. Palla che attraversa tutto il fronte offensivo, ma non arriva nessuna deviazione dei calciatori del Napoli

39′ – Scambio sull’out di sinistra tra Mazzocchi e Kvaratskhelia con il georgiano che salta secco Florenzi e subisce fallo. Punizione da ottima posizione per gli azzurri.

37‘- Milan che gestisce il vantaggio mantenendo il Napoli il più lontano possibile dalla porta di Maignan, che al momento è stato comunque chiamato in causa pochissime volte, se non addirittura una sola

35′ – Cambio Milan: esce Calabria dopo uno scontro con Mazzocchi ed entra Florenzi

34′ – Milan aggressivo dopo il go. Ci prova anche Gabbia, facile l’intervento di Gollini

32′ – Ostigard atterra Loftus-Cheek. Punizione per il Milan

27′ – Ci prova ancora Leao con un tiro a giro dalla sinistra su cui è bravo Gollini a intervenire

24′ – 1-0 Milan in vantaggio. Lunga discesa di Leao che porta palla e imbuca Theo che la mette alle spalle di Gollini.

23′ – Mazzarri continua a ripetere alla squadra di giocare senza forzare. A Lobotka invece che non deve alzarsi troppo oltre la mediana del Milan, ma deve stare davanti alla difesa a giocare tanti palloni

21′– Il Cholito conquista un buon calci di punizione che spezza il gioco del Milan che aveva ripreso a dettare i ritmi

17′ – Commento di Marelli su Milan-Napoli: «Classico comportamento di Doveri in questa prima frazione di gioco che lascia molto correre»

16′ – Proteste dei calciatori del Napoli per un fallo di Kjaer su Simeone che resta a terra. Non c’è fallo per Doveri

12′ – Contropiede Napoli con Zielinski lancia di prima Simeone che in campo aperto perde l’attimo per servire Kvaratskhelia. Poi batti e ribatti al limite dell’area con Anguissa che commette fallo su Loftus-Cheek.

10′ – Clamorosa occasione per il Napoli. Ennesimo numero di Kvara che salta Theo e mette dentro per Simeone che da poca distanza sbaglia

9′ – Mazzarri insiste sui due esterni che devono affondare.

7′– Partita ferma per mettere il soccorso a Giroud rimasto a terra per un confronto con Rrahmani

6′ – Piccola discussione tra Pioli e Doveri per lo stop di Loftus-Cheek, costretto a coprire il nastro adesivo bianco sui calzettoni con del nastro adesivo nero (dello stesso colore dei calzettoni) per non “confondere” la tecnologia del fuorigioco semiautomatico.

5′– Napoli in attacco. Ottimo cross di Di Lorenzo che mette la palla al centro. Leao intercetta e mette fuori

3′ – Ottimo intervento di Mazzocchi che chiude Pulisic. Pulisic a destra punta Mazzocchi che però lo chiude al momento del cross. Dalla rimessa laterale il Milan insiste su quella fascia sempre con Pulisic, che però crossa lungo ostacolato da Zielinski. Si iniziano a delineare quelli che saranno i duelli sulle fasce

1′ – Si parte!

Tutto pronto a San Siro. L’arbitro è Doveri. Pioli eguaglia Sacchi come numero di panchine al Milan.

Meluso su Zielinski oggi titolare

Meluso (ds Napoli) così prima della partita: “La scelta di Mazzarri avvalora la tesi che la società non ha nulla contro Zielinski, anzi. L’esclusione dalla lista Uefa è stata fatta su basi tattiche, nessuna preclusione nei suoi confronti anche se non ha rinnovato il contratto”

Le formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone.

Il bilancio degli scontri diretti

Dopo Roma-Inter, Milan-Napoli è un altro scontro diretto in questa giornata di campionato. L’Inter finora è l’unica squadra ad averli vinti tutti, il Milan e il Napoli ne hanno giocati entrambi 8 (il Milan ne ha persi 3, il Napoli 5)

ilnapolista © riproduzione riservata