L’orizzonte del Napoli è cambiato, ora l’obiettivo è un piazzamento in Europa o Conference League

Ugolini a Sky commenta il pre partita del Napoli contro il Sassuolo senza mai nominare la Champions e con la speranza di non bucare l’Europa

Il Napoli non ha una ridente posizione in classifica. Non si contano più i punti in meno rispetto alla passata stagione in cui ha dato spettacolo e vinto lo scudetto. Eppure dopo tanti punti persi per strada e il terzo cambio dei allenatore in panchina le speranze azzurre non si sono ancora affievolite per una rimonta che li porti a qualificarsi per la prossima Champions League. Il tecnico Calzona è stato chiaro dopo la sfida contro il Cagliari «Finchè la matematica non ci condanna ci speriamo»

Il Napoli ora punta all’Europa League

In chiava rimonta la sfida di oggi pomeriggio contro il Sassuolo è decisamente fondamentale, ma l’atmosfera e le aspettative sembrano cambiate. In collegamento con gli studi di Sky Sport infatti Massimo Ugolini ha parlato così:

«Le due squadre hanno bisogno di punti. Il Napoli per centrare quantomeno un piazzamento europeo. Possibilmente l’Europa League considerando che sono 14 anni di fila che va in Europa e nell’anno scudetto bucare addirittura il piazzamento in Europa League o Conference rappresenterebbe l’ennesima delusione di una stagione fino a questo momento da dimenticare. C’è il rammarico per l’occasione sciupata a Cagliari e la voglia di riscatto degli uomini di Calzona. Allo stesso tempo c’è un nuovo allenatore per il Sassuolo con una partita molto delicata. Il Napoli farà qualche cambio per prepararsi alla sfida di domenica. C’è ancora un ballottaggio tra Ostigard e Natan per sostituire Juan Jesus, mentre ci sarà Politano in attacco»

È ovviamente difficile, per non dire impossibile che il Napoli riesca a recuperare lo svantaggio accumulato in questa stagione e scalzare le pretendenti che le sono davanti per un posto in Champions

