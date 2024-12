Lookman non è Osimhen, rientra domani

È previsto per domani il rientro di Lookman dalla Coppa d’Africa. A differenza di Osimhen, suo compagno di squadra in nazionale, l’attaccante dell’Atalanta tornerà subito in Italia

È previsto per domani il rientro di Lookman dalla Coppa d’Africa. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’attaccante dell’Atalanta, compagno in nazionale di Osimhen, rientrerà domani in Italia.

Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Modugno, Osimhen potrebbe non rientrare in tempo per Napoli-Genoa.

«Il rischio che Osimhen salti Genoa c’è, sarebbe la nona partita consecutiva che salta. Al momento è dal presidente dalla Repubblica nigeriana. C’è una cerimonia per riconoscere alle Aquile (ndr la squadra nigeriana) il grande percorso fatto in Coppa d’Africa. Ci sono delle onorificenze costituite da una medaglia e denari. Osimhen vedrà allargare il suo patrimonio. Poi si concluderà questo ritiro che dura da 40 giorni, si vola a Lagos e lì magari si concederà qualche giorno di riposo. Quaranta giorni di ritiro giocando mediamente con condizioni climatiche da 45 gradi e 85% di umidità. Ha giocato tutte e sette le partite, qualcuna anche fino ai supplementari, poi c’è la famiglia e il rientro. Si gioca sabato, a sensazione è che Osimhen non ce la farà. Probabilmente ci sarà Simeone in un Napoli di nuovo a quattro. Osimhen potrebbe vedersi con il Barcellona».

“Tre punti, tre linee, tre punti. È la sequenza in codice Morse che serve a trasmettere un SOS, il segnale universale d’aiuto. E il Napoli, il suo, lo sta lanciando da settimane” scrive Salvatore Malfitano sulla Gazzetta dello Sport. L’unica possibile soluzione al momento appare il ritiro di Osimhen che sarà a Napoli domani dopo la Coppa d’Africa. Quello che bisognerà vedere però sono le condizioni, sia fisiche che emotive, del calciatore nigeriano. Victor è reduce da un problema addominale che lo ha messo a rischio per la semifinale della competizione africana e in più, sottolinea la rosea si è infranto il suo sogno di vincere la Coppa.

