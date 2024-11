Lindstrom sarebbe perfetto nel ruolo di Zielinski, anche per dare una mano a Kvara (Libero)

Mazzarri però è intenzionato a continuare con l’impalpabile Cajuste o addirittura a riesumare Zielinski, ormai separato in casa

Libero parla della possibilità di vedere Lindstrom al posto di Zielinski. Da diverse partite ormai Mazzarri sperimenta diversi moduli. Da un lato l’intenzione di dare al Napoli solidità in difesa, dall’altro c’è la volontà di avere più qualità davanti e più efficacia sotto porta.

Tuttavia Mazzarri al meno per adesso non considera il danese, al netto di una buona prestazione contro il Verona. Suo l’assiste dell’1-1 per Ngonge.

Mazzarri al posto del danese, continua con l’impalpabile Cajuste o addirittura con Zielinski

“Mazzarri sta provando ad alternare moduli con la difesa a tre al solito 4-3-3, ma non sembra scorgere i segnali del campo: Lindstrom – che non è un’ala pura, con buona pace di De Laurentiis e delle sue statistiche – sarebbe perfetto nel ruolo di Zielinski, anche per dare una mano a Kvaratskhelia che da quel lato è costretto sempre a predicare nel deserto. Sono bastati pochi minuti di Lindstrom in quella zona di campo per ribaltare il Verona, eppure Mazzarri sembra intenzionato ad andare avanti con l’impalpabile Cajuste o addirittura a riesumare Zielinski, che è ormai un separato in casa. Il calvario del Napoli finirà in estate, quando De Laurentiis probabilmente sceglierà con molta più cura l’allenatore“.

Quindi Lindstrom sa giocare a pallone. Ora fatelo giocare

Il Napolista lo ha scritto dopo la partita contro il Verona.

Quindi Lindstrom sa giocare a pallone. Napoli-Verona porta con sé questa verità rivoluzionaria che il Napolista sta supportando al punto da aver creato il Cll, il Comitato di Liberazione di Lindstrom incredibilmente diventato oggetto misterioso prima per Garcia e poi per Mazzarri. Parliamo di un nazionale danese, di un calciatore (che non è un esterno, De Laurentiis si rassegni) che è stato fondamentale per l’Eintracht e che col Francoforte ha vinto l’Europa League. Giuntoli aveva pensato a lui per sostituire Zielinski destinato alla partenza già da un anno.

Lindstrom oggi è entrato male in campo. Ha commesso subito due falli, si è fatto ammonire. Poi, però, ha cambiato verso alla propria prestazione e alla partita. Prima nell’azione che lui ha iniziato con l’assist a Mazzocchi e ha concluso con un tiro al volo respinto da Montipò. E poi con l’assist delizioso per Ngonge sull’1-1. Proprio in questa azione ha mostrato la freddezza di chi a pallone sa giocare.

ilnapolista © riproduzione riservata