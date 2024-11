Leclerc scioccato e deluso: la Ferrari non gli aveva detto niente di Hamilton (Marca)

In Spagna rilanciano l’indiscrezione del CorSport: per ora resta in silenzio, ma la verità è che a rinnovo appena firmato diventa seconda guida

In Italia è passata un po’ sottaciuta la delusione di Leclerc per l’ingaggio shock, dal 2025, di Lewis Hamilton in Ferrari. Ma in Spagna una indiscrezione così, del Corriere dello Sport, non se la fanno passare sotto al naso: ormai non è più la scuderia di Sainz. E quindi stamattina Marca la rilancia come apertura del sito.

“Leclerc e il suo entourage – scrive il giornale spagnolo – erano scioccati e delusi dalla decisione della Ferrari, visto che all’epoca aveva firmato il prolungamento di contratto con scadenza indefinita (si ritiene di almeno tre anni, annunciato a febbraio), Leclerc e soci non avevano idea di cosa stesse per succedere”.

“Si dice nelle stesse informazioni di Leclerc e dei suoi uomini che sono rimasti in silenzio sulla questione, per non mostrare segni di debolezza. La realtà potrebbe essere molto diversa, dato che lo status di Charles cambierà improvvisamente a partire dal 2025″.

La telefonata decisiva di John Elkann

“Come confermato anche dall’editorialista del sito ufficiale della Formula 1 Lawrence Barretto, prima di quella volta i due ne avevano parlato a maggio (mentre il sette volte iridato stava ancora discutendo i termini del rinnovo con la squadra tedesca) ma in quell’occasione il driver inglese rifiutò l’offerta di John Elkann. Dopo sei mesi in cui i due non si sono sentiti e, nonostante il rinnovo con la Mercedes, a cambiare una storia che sembrava già scritta ci ha pensato lo stesso John Elkann: «Alla fine, Elkann ha chiamato Lewis in autunno per dirgli che in Ferrari avrebbe ottenuto un contratto pluriennale e offrigli quindi un progetto a lungo termine. Hamilton in quel momento aveva da poco firmato un contratto ‘1 + 1′ con la Mercedes e anche prima di firmare aveva espresso più volte la volontà di avere un contratto di almeno tre anni. Contratto che la Mercedes non poteva offrirgli» ha rivelato l’editorialista“.

ilnapolista © riproduzione riservata