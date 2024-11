Ferrari, Elkann ha convinto Hamilton al telefono (Fanpage)

Lo ha chiamato subito dopo l’ultimo rinnovo con la Mercedes offrendogli «un contratto pluriennale e quindi un progetto a lungo termine»

Nel passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, un ruolo decisivo lo ha senz’altro ricoperto il presidente del Cavallini, John Elkann. Il presidente di Stellantis ha contatto Hamilton telefonicamente dopo l’ultimo rinnovo dell’inglese con la Mecerdes. Una telefonata decisiva, come la definisce Fanpage che riporta le parole di Lawrence Barretto, editorialista del sito ufficiale della Formula1. È infatti Barretto a ricostruire la trattativa che ha portato il sette volte campione del mondo nella scuderia più vincente della storia della Formula1.

Scrive Fanpage:

“Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari è frutto di una trattativa durata alcuni mesi nella quale a giocare un ruolo fondamentale è stato il presidente della scuderia di Maranello, John Elkann. Mentre tutte le attenzioni erano rivolte ai rinnovi di Leclerc e Sainz, il numero uno della casa del Cavallino stava lavorando per portare il 39enne di Stevenage in rosso. Decisiva una sua telefonata fatta tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre” cioè qualche mese dopo l’ultimo rinnovo con la Mercedes.

La telefonata decisiva di John Elkann

“Come confermato anche dall’editorialista del sito ufficiale della Formula 1 Lawrence Barretto, prima di quella volta i due ne avevano parlato a maggio (mentre il sette volte iridato stava ancora discutendo i termini del rinnovo con la squadra tedesca) ma in quell’occasione il driver inglese rifiutò l’offerta di John Elkann. Dopo sei mesi in cui i due non si sono sentiti e, nonostante il rinnovo con la Mercedes, a cambiare una storia che sembrava già scritta ci ha pensato lo stesso John Elkann: «Alla fine, Elkann ha chiamato Lewis in autunno per dirgli che in Ferrari avrebbe ottenuto un contratto pluriennale e offrigli quindi un progetto a lungo termine. Hamilton in quel momento aveva da poco firmato un contratto ‘1 + 1′ con la Mercedes e anche prima di firmare aveva espresso più volte la volontà di avere un contratto di almeno tre anni. Contratto che la Mercedes non poteva offrirgli» ha rivelato l’editorialista“.

Toto Wolff su Hamilton: «Ci ha sorpreso il tempismo della notizia»

La conferenza stampa di Toto Wolff, team principal della Mercedes, dopo la notizia dell’accordo tra Hamilton e la Ferrari per il 2025

La reazione di Wolff e della Mercedes:

«Penso che forse un po’ di contesto è necessario. Quando abbiamo firmato il contratto con Lewis abbiamo optato per una durata più breve, quindi ciò che è successo non è una sorpresa. Forse il tempismo. Quello che è successo è che ci siamo incontrati per un caffè a casa mia a Oxford e lui ha detto che aveva deciso di correre per la Ferrari nel 2025. Abbiamo avuto una buona ora di conversazione ed adesso siamo qui».

Cosa è cambiato per Hamilton da scegliere la Ferrari?

«Non so dirtelo con certezza. So solo che eravamo molto allineati prima di Natale. Lo abbiamo detto pubblicamente e alla squadra. Il modo in cui me lo ha detto è perfettamente comprensibile. Ha detto che stava cercando una nuova sfida, un nuovo ambiente. Siamo grandi ragazzi. Sapevamo che firmare un contratto a breve termine sarebbe stato vantaggioso per entrambe le parti. Non potevamo impegnarci per un periodo più lungo e lui ha scelto di andare via. Quindi, in un certo senso, rispettiamo totalmente il fatto che si possa cambiare idea».

