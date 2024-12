L’annuncio dell’addio di Xavi un porta-fortuna per il Barcellona: non perde da 7 partite

E’ la seconda striscia positiva migliore della stagione; la prima era stata dal 13 agosto al 25 ottobre. Il Clasico perso 2-1 iniziò a togliere qualche certezza.

Ieri il Barcellona ha demolito il Getafe 4-0, gol di Raphinha, Joao Felix, De Jong e Fermin. Avrebbe potuto anche segnare più gol, in quanto la difesa del Getafe era fin troppo alta e costretta a falli tattici per fermare i blaugrana; due i difensori ammoniti e squalificati in vista del prossimo match di campionato.

Mundo Deportivo analizza come sia cambiato il Barça da quando Xavi ha annunciato il proprio addio al club alla fine della stagione; l’ultima sconfitta, 7 partite fa contro il Villarreal:

“Da quando Xavi ha annunciato la sua decisione, il Barcellona ha totalizzato la seconda miglior serie di partite senza perdere della stagione. Ha giocato cinque match, quattro in Liga e uno in Champions League, senza perdere (tre vittorie e due pareggi). Non faceva così bene dall’inizio della stagione, quando registrò una serie di risultati positivi dal 13 agosto al 25 ottobre. Dal Clasico perso 2-1, i risultati cominciarono a vacillare”.

Barcellona-Getafe definita la miglior partita blaugrana della stagione

Scrive Sport:

“Il Barça ha offerto la migliore versione finora di questa stagione. Una partita piena di ottimismo che si è risolta con i gol di Raphinha, Joao Félix, De Jong e Fermín. La squadra guidata da Xavi è provvisoriamente seconda, a cinque punti dal Real Madrid. Il Barça non vinceva con più di due gol da metà settembre, quando aveva ottenuto due vittorie consecutive per 5-0 contro Betis e Royal Antwerp. Gli uomini di Xavi Hernández sapevano cosa fare in ogni momento della partita, mostrando una difesa solida e superando il pressing avversario con buoni passaggi nello spazio e con la velocità dei loro attaccanti“.

Mundo Deportivo commenta così:

“Contro il Getafe la squadra del Barcellona ha ottenuto la vittoria più netta degli ultimi mesi, senza sofferenze e con momenti di buon calcio. I germogli verdi visti a Napoli sono sbocciati. Il Barcellona è secondo, provvisoriamente, nella classifica della Liga. Non accadeva da molte settimane, così come erano molti giorni che il Barcellona non disputava una partita tranquilla. Dopo quella contro l’Atlético, è stata sicuramente la partita più bella per i Blaugrana. Fino alla fine, il Barcellona ha insistito per mantenere la porta inviolata. Ha abbassato un po’ l’intensità in attacco e Ter Stegen ha alzato le difese, dove un grande Cubarsì ha comandato la linea come aveva fatto per tutta la partita“.

