Il Barcellona dilaga contro il Getafe, 4-0: “La migliore prestazione della stagione”

El Mundo Deportivo: “I germogli visti a Napoli sono sbocciati”. Xavi si porta al secondo posto in classifica in attesa del Girona

Il Barcellona di Xavi, dopo l’1-1 contro il Napoli in Champions, libera la mente e in campionato si diverte. Contro il Getafe vince 4-0 e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa della partita del Girona. In gol Raphinha, Joao Felix, De Jong e Fermin Lopez. I commenti della stampa spagnola vicina al club catalano.

El Mundo Deportivo è entusiasta della prestazione del Barcellona. Era dall’inizio della stagione che la squadra di Xavi non segnava così tanti gol. Forse la migliore prestazione della stagione.

“Contro il Getafe la squadra del Barcellona ha ottenuto la vittoria più netta degli ultimi mesi, senza sofferenze e con momenti di buon calcio. I germogli verdi visti a Napoli sono sbocciati. Il Barcellona è secondo, provvisoriamente, nella classifica della Liga. Non accadeva da molte settimane, così come erano molti giorni che il Barcellona non disputava una partita tranquilla. Dopo quella contro l’Atlético, è stata sicuramente la partita più bella per i Blaugrana. Fino alla fine, il Barcellona ha insistito per mantenere la porta inviolata. Ha abbassato un po’ l’intensità in attacco e Ter Stegen ha alzato le difese, dove un grande Cubarsì ha comandato la linea come aveva fatto per tutta la partita“.

Ovviamente anche Sport sposa la linea del Mundo Deportivo

Sport: “La migliore versione del Barça”

Questo è quello che scrive Sport:

“Il Barça ha offerto la migliore versione finora di questa stagione. Una partita piena di ottimismo che si è risolta con i gol di Raphinha, Joao Félix, De Jong e Fermín. La squadra guidata da Xavi è provvisoriamente seconda, a cinque punti dal Real Madrid. Il Barça non vinceva con più di due gol da metà settembre, quando aveva ottenuto due vittorie consecutive per 5-0 contro Betis e Royal Antwerp. Gli uomini di Xavi Hernández sapevano cosa fare in ogni momento della partita, mostrando una difesa solida e superando il pressing avversario con buoni passaggi nello spazio e con la velocità dei loro attaccanti“.

