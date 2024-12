Barcellona, i gol segnati destabilizzano la squadra anziché tranquillizzarla (Relevo)

Non importa chi sia la squadra migliore in campo, la Champions League è fatta di momenti, che il Barcellona lascia passare perché non li capisce o non può approfittarne

Il Barcellona è uscito dal Maradona con un pareggio difficile da digerire. La squadra spagnola ha dominato la partita per gran parte del tempo, trovando il gol del vantaggio grazie a Lewandoski. Poi il black out. Il Napoli reagisce e trova il pari grazie ad Osimhen. Il Barcellona che si spegne quando è in vantaggio non è cosa nuova per chi segue la Liga.

Alberto Blaya scrive su Relevo che questo è un atteggiamento che i blaugrana stanno avendo spesso in questa stagione.

I gol segnati inaspriscono il Barcellona

Qualcosa di curioso sta accadendo con il Barça di Xavi. I gol hanno un effetto boomerang che, lungi dal dare alla squadra uno stato di tranquillità e spirito, inaspriscono l’umore. Se potesse, la squadra di Xavi non segnerebbe un gol. Non perché non vogliano, ma perché hanno dimostrato di essere incapaci di gestire un vantaggio sul tabellone, non importa quanto siano in controllo del gioco. Il Barça non sa gestire i propri risparmi e quando riceve il pagamento, invece di investire, lascia tutto nella prima battuta.

La Champions League è fatta di momenti che i blaugrana non hanno saputo cogliere

Il Barça è migliore rispetto alla sua rivale. Ma la Champions League non capisce queste superiorità, ma (ndr vive) piuttosto di momenti, e il Barça li lascia passare perché non li capisce o non può approfittarne. Non importa per quanti minuti sia stata la migliore, o in quali passaggi abbia fatto meglio, perché il calcio non ha memoria e ancora una volta i risparmi, invece di restare sotto il cuscino, si perdono nella prima battuta. C’è il ritorno. Sognare non è mai stato così facile.

