La storia di Haller, l’eroe della Coppa d’Africa che ha lottato contro il cancro (Mundo Deportivo)

Nel 2022 dovette fermarsi per la chemioterapia, appena dopo aver firmato per il Dortmund. Oggi è diventato l’eroe della Costa d’Avorio dopo il suo gol decisivo in Coppa d’Africa

Ieri la Costa d’Avorio ha battuto la Nigeria, vincendo la Coppa d’Africa. Decisivo il gol di Haller, attaccante del Borussia Dortmund. L’attaccante ivoriano ha una storia difficile alle spalle.

Racconta Mundo Deportivo:

Era il giugno del 2022 quando il 29enne attaccante franco-ivoriano, allora 27enne, Sebastien Haller passò al Borussia Dortmund dall’Ajax Amsterdam . Solo pochi giorni dopo, precisamente il 17 luglio, la gioia si trasformò in tristezza quando venne scoperto un tumore ai testicoli, che alla fine di quel mese fu diagnosticato come maligno.

Haller, la lotta contro il cancro e il ritorno in squadra

Haller ha dovuto abbandonare la pratica del calcio per sottoporsi ad un trattamento chemioterapico. La sua società ha rispettato il contratto firmato e con tanto impegno e volontà il giocatore è riuscito a superare la grave malattia. Circa un anno fa, nel febbraio 2023, ha indossato di nuovo le scarpette con la scritta “Fuck Cancer” e ha ritrovato tutto il suo entusiasmo.

Un anno dopo, Haller è diventato l’eroe della Costa d’Avorio.

Il suo contributo in Coppa d’Africa

Ma non poteva nemmeno immaginare che il destino gli avrebbe riservato un’enorme ricompensa per la sua fede. Haller è diventato l’eroe della squadra della Costa d’Avorio che domenica scorsa si è proclamata campione d’Africa per la terza volta nella sua storia, anche in veste di ospite.

L’attaccante ha segnato il gol decisivo all’81’ nella finalissima contro la Nigeria in una partita molto complicata, in cui la nazionale nigeriana è andata in vantaggio con un gol di Troos-Ekong al 38′. Kessié pareggia al 62′ e annulla la rete. Haller è stato decisivo a dieci minuti dalla fine, quando ha deviato con i suoi tacchetti un cross di Adingra. Poi l’estasi.

Haller è stato protagonista anche della semifinale, è proprio grazie al suo unico gol che la Costa d’Avorio è arrivata in finale.

