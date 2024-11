La seconda giovinezza di Jorginho all’Arsenal. Il Telegraph: «La mente più acuta del calcio europeo»

“Non è titolare, ma è il preferito di Arteta. Prende sempre la decisione giusta al momento giusto”

“Un giocatore che prende sempre la decisione giusta al momento giusto, anche nei momenti di tentazione”. Jorginho sta vivendo una seconda giovinezza all’Arsenal. La vittoria sul Liverpool lo ha rimesso al centro del villaggio. E oggi anche il Telegraph gli dedica un pezzo.

“Il maggior numero di passaggi, il maggior numero di tocchi e la maggiore influenza. Nessuno ha fatto più di Jorginho per plasmare la partita a favore dell’Arsenal, la cui mente rimane una delle più acute del calcio europeo. Non fatevi ingannare dal fatto che Jorginho non è un titolarissimo dell’Arsenal. Che giochi o che guidi da bordo campo, Jorginho è importante per il club e soprattutto per il suo allenatore, che considera il 32enne come uno dei suoi giocatori più importanti”.

Per Arteta “la sua più grande qualità è che rende migliori le persone intorno a lui”.

“È passato più di un anno da quando Jorginho ha lasciato il Chelsea per l’Arsenal con un accordo del valore di circa 12 milioni di sterline. Per essere sinceri, i costosi sostituti del centrocampo del Chelsea devono ancora dimostrare di essere migliori del nazionale italiano”.

“L’attuale contratto di Jorginho scade alla fine di questa stagione e il club ha un’opzione per prorogarlo di un anno. Considerata la sua influenza, dentro e fuori dal campo, sarebbe una sorpresa se decidessero di non tenerlo al club per altri 12 mesi”.

