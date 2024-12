Melissa Satta voleva una famiglia, Berrettini aveva altre priorità (Oggi)

Il settimanale fa chiarezza sui motivi che hanno portato alla rottura, al momento ancora presunta, tra il tennista e la modella

La storia d’amore tra Melissa Satta (38) e Matteo Berrettini (27 anni) sarebbe arrivata ai titoli di coda. Nei giorni scorsi i primi sospetti riportati dalla Gazzetta: “Se l’amore per il tennis è tornato ad infiammarlo, quello con la Satta sembra invece essersi definitivamente spento dopo giorni di voci incontrollate: ieri era il 38° compleanno della showgirl, e Matteo non le ha riservato neppure un like sui social, confermando in qualche modo la crisi”.

La conferma indiretta, sarebbe invece arrivata ieri quando, nel giorno degli innamorati, i vip hanno fatto a gara per condividere i post e le storie Instagram più dolci, postando foto e video di sorprese e e cene super romantiche. Tutti meno Melissa e Matteo.

Se la fine del loro amore sembra non essere certa, il motivo dietro a tale scelta sembra essere chiaro a tutti, soprattutto al settimanale Oggi che ha rivelato i gossip.

Berrettini e Satta i motivi della rottura

Stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale, sarebbe la visione diversa del futuro ad aver messo in crisi la coppia. Sembrerebbe, infatti, che la ex velina dopo un anno di relazione sentisse la necessità di costruire qualcosa di più duraturo, qualcosa che le consentisse di pensare a mettere le basi per una famiglia, visto che poi anche il rapporto tra Berrettini e il figlio di lei, Maddox, era più che positivo. Sempre secondo Oggi, il campione di tennis invece avrebbe avuto altre priorità, cioè quelle sportive. La sua idea per quest’anno era infatti quella di rimettersi in carreggiata dopo un anno particolarmente difficile dal punto di vista sportivo, dove non sono mancati gli infortuni che non gli hanno permesso di raggiungere i traguardi prefissati. L’atleta, quindi, avrebbe altre priorità al momento, che non coinciderebbero con quelle della modella.

ilnapolista © riproduzione riservata