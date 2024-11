Berrettini, sembra finita la relazione con Melissa Satta (Gazzetta)

Neanche un like al compleanno di lei. Lui si allena a Monte Carlo, lei a St. Moritz con le amiche. “La distanza che separa la fine di una passione”

Berrettini, sembra finita la relazione con Melissa Satta. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport che riporta del ritorno agli allenamenti a Monte Carlo da parte del tennista romano martoriato dagli infortuni.

Sul campo, in palestra, a colloquio fitto con il nuovo coach Francisco Roig. Le ultime immagini social da Montecarlo di Berrettini testimoniano la ritrovata volontà di potenza dell’ex finalista di Wimbledon, fermo da quel fatidico 31 agosto quando si infortunò alla caviglia destra durante il secondo turno degli Us Open.

L’intenso lavoro di questi giorni ci restituisce finalmente un campione che ha ritrovato la passione, con l’obiettivo neppur troppo nascosto di tornare in campo nei Masters 1000 americani di marzo, Indian Wells e Miami.

Se l’amore per il tennis è tornato ad infiammarlo, quello con la Satta sembra invece essersi definitivamente spento dopo giorni di voci incontrollate: ieri era il 38° compleanno della showgirl, e Matteo non le ha riservato neppure un like sui social, confermando in qualche modo la crisi. (…) Un’unione che sembrava più forte delle polemiche e delle accuse di scarso rendimento piovute su di lui sui social. (…) Si è parlato di matrimonio, e Maddox, il figlio avuto dalla Satta con Boateng, si è subito legato al nuovo compagno della madre. Ma la settimana scorsa Melissa ha trascorso un weekend da sola a St. Moritz con alcune amiche, mentre lui riprendeva la preparazione a Montecarlo. La distanza che separa la fine di una passione.

Berrettini Satta, le polemiche sul Capodanno

Berrettini, il coach Roig gli aveva consigliato di rinunciare al Capodanno in Marocco con Melissa. Lo scrive il Corriere della Sera con Gaia Piccardi nel pezzo sul ritiro di Berrettini dagli Open d’Australia.

Mentre il barone rosso (Sinner, ndr) giocava, Berrettini abbandonava le ultime speranze di rompere quel digiuno con il tennis agonistico che ormai dura da 136 giorni: l’infortunio al piede destro, lo stesso della distorsione all’Open Usa (era il 31 agosto 2023), costringe l’ex n.6 del mondo all’ennesimo ritiro. È il terzo forfait (Brisbane, Kooyong, Australian Open) nell’arco di due settimane e getta ombre lunghe su un atleta senza pace, messo dall’esistenza davanti al bivio se riprovarci sul veloce indoor europeo (in alternativa sulla terra argentina) oppure stare fermo ed entrare sotto l’ombrello del ranking protetto (può essere chiesto dopo 6 mesi consecutivi di stop), scegliendo di rientrare a marzo sul cemento americano con una classifica più benevola (media del ranking nei tre mesi successivi all’ultimo match giocato).

Peccato, perché la serietà di Roig, coach d’esperienza cresciuto all’università di Rafa Nadal, molto poco disposto ad accettare alibi, aveva consigliato a Matteo di rinunciare al Capodanno in Marocco con la fidanzata Melissa in favore di un piccolo blocco di allenamenti a Montecarlo e poi, puntellandosi su qualche sensazione positiva e pensieri di grande ottimismo, il viaggio in Australia, forse più utile per il morale (ha ritrovato l’ambiente del grande torneo, i colleghi, certi amici: si è di nuovo sentito un tennista) che per la classifica. E infatti a Melbourne Park si è rivisto un uomo sorridente. Prima della ricaduta.

