La Roma è una squadra più tranquilla, meno isterica: i numeri lo certificano (Messaggero)

417 cartellini in 138 partite con Mourinho (3,02 a match), 18 in 8 sfide con De Rossi (2,25). Con José, 38 gialli e 27 rossi alla panchina. Zero sanzioni con De Rossi

De Rossi fa contenti tutti. I Friedkin, la Roma, i tifosi, gli estimatori e anche i detrattori. E lo fa con i numeri alla mano. Li evidenzia il Messaggero che prende ad esempio un dato emblematico. Quello delle sanzioni disciplinari.

I numeri certificano la rivoluzione di De Rossi alla Roma

Lo scrive il Messaggero:

“Una squadra che appare più tranquilla, meno isterica e anche in questo caso i numeri lo certificano. Si è passati dai 417 cartellini in 138 partite dell’era Mourinho (3,02 a match) ai 18 in 8 sfide con De Rossi in panchina(2,25). E se il campione raccolto da laroma24.it può sembrare troppo esiguo, ce n’è un altro che forse rende meglio l’idea di una serenità ritrovata. Nelle due stagioni e mezzo con José, ci sono state ben 38 ammonizioni e 27 espulsioni tra staff e componenti della panchina. Al momento, Daniele e il suo team non sono mai stati sanzionati. E non è che episodi controversi non ci siano stati. Ad oggi, da quando Daniele siede sulla panchina giallorossa, soltanto l’Inter ha segnato di più. Una metamorfosi alla quale adesso tutti plaudono ma sulla quale in pochi un mese fa erano disposti a scommettere. De Rossi tira dritto“.

De Rossi: «Si sta bene nello spogliatoio, la squadra sta bene di testa»

Nell’ultima conferenza stampa per il match contro il Torino:

«La squadra sta bene di testa, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto pathos. Qualche strascico fisico ci sarà, quindi qualche risentimento e qualcosa la pagheremo. Cercheremo di non pagare, gestendo i ragazzi. Oggi nel pomeriggio vedremo come stanno tutti nell’allenamento».

