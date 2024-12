Il Napoli rischia il fuggi fuggi senza la Champions, a partire da Kvaratskhelia (Gazzetta)

Ambisce a grandi palcoscenici. Il Napoli economicamente può resistere un anno senza Champions, ma tecnicamente sarebbe un problema

Il Napoli rischia il fuggi fuggi senza la Champions, a partire da Kvaratskhelia. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Questo finale di stagione inciderà pesantemente anche sulle strategie future del club: senza un posto in Europa, sarebbe complicato convincere i big della squadra a restare ancora a Napoli per aprire un nuovo ciclo. Ok, Osimhen andrà via e questa è già una certezza: la sua cessione sarà la polizza assicurativa del club in caso di finale negativo, col fallimento dell’obiettivo Champions (o Europa League).

Un anno senza Champions è sostenibile per il club che ha chiuso l’ultimo bilancio con un utile da 80 milioni e ha risorse da cui poter attingere in caso di emergenza. Ma l’emergenza rischia di diventare tecnica, non economica: l’agente di Kvaratskhelia ha già lanciato segnali di insofferenza per un rinnovo che sarà discusso a maggio, in cui il piazzamento a fine campionato peserà parecchio. Kvara ambisce a grandi palcoscenici, per lui sì che potrebbe essere un problema non partecipare alla prossima Champions dopo essere finito nella Top 20 del Pallone d’oro.

Nel Napoli Kvara guadagna “pochissimo”

Nelle ultime ore si è parlato molto del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. Il suo agente Mamuka Jugeli ha infatti dichiarato che molte squadre importanti sono interessate al georgiano e che il suo futuro si delineerà a maggio. Parlando del rinnovo di Kvara, De Laurentiis ha detto che le discussioni sarebbero iniziate a fine campionato e che l’entourage gli ha detto che il calciatore si trova bene a Napoli.

De Laurentiis non ha fretta per il rinnovo di Kvaratskhelia

SportMediaset ha commentato così le parole dell’agente del georgiano;

“L’accordo fino al 2027 firmato da Kvara nell’estate del 2022 non è stato mai ritoccato e l’ex Dinamo Batumi percepisce ancora lo stesso stipendio. Si tratta, più nel dettaglio, di 1,2 milioni a stagione, un’inezia rispetto ai 10 milioni del suo compagno di reparto dopo il rinnovo. De Laurentiis non ha fretta di ridiscutere il contratto, non ci sono clausole e il Napoli può fare il prezzo senza temere brutte sorprese, ma in estate gli azzurri probabilmente diranno addio a Osimhen e salutare anche Kvara sarebbe un duro colpo per i tifosi.

La speranza dei tifosi, ma anche di Kvara e del suo entourage, è che presto il suo ingaggio venga decisamente aumentato: triplicato, se non oltre“.

