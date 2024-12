Il Napoli il prossimo anno dovrà lasciare Castel Volturno (Gazzetta)

De Laurentiis sta studiando le soluzioni. Una scelta delicata, che presto andrà presa per dare il via ai lavori necessari.

Il Napoli il prossimo anno dovrà lasciare Castel Volturno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Il presidente ha scelto di andare al centro sportivo di buon mattino, prima dell’arrivo dei calciatori, e si è chiuso nel suo ufficio, soprattutto per analizzare le questioni relative al centro sportivo.

Svolta La società l’anno prossimo dovrà abbandonare la sede sul Litorale Domizio, il quartier generale da quando De Laurentiis ha rilevato il club. È una questione di primaria importanza, specialmente per un imprenditore accorto e consapevole del valore strategico delle strutture. Si valutano località e progetti che possano essere funzionali per un investimento a lungo termine. Una scelta delicata, che presto andrà presa per dare il via ai lavori necessari. Le idee al vaglio sono diverse e riguardano perlopiù la provincia, rispetto al caotico centro cittadino.

La priorità è trovare una nuova casa per il Napoli

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, aggiorna sulle ultime novità in casa Napoli. Oggi il presidente De Laurentiis presente nel centro sportivo. Nel frattempo Calzona continua a lavorare per plasmare il suo Napoli. Potrebbe ridare centralità a Zielinski nonostante il suo addio già annunciato a fine stagione. La sua qualità può fare la differenza.

Calzona ha premura di fare sua questa squadra

Le parole di Modugno in collegamento con gli studi di Sky:

«Giorno quattro della stagione Calzona, debutto in campionato per lui. C’è anche De Laurentiis a Castel Volturno. È arrivato quando la squadra non era ancora scesa in campo. Rinchiuso nei suoi uffici, anche per quanto riguarda il futuro del centro sportivo. C’è anche una certa premura, la stessa che ha Calzona di fare suo questo Napoli. Magari con una difesa più aggressiva, con la qualità in mezzo al campo che gli potrebbe garantire Zielinski che è un giocatore da ritrovare. Ieri Hamsik l’ha designato suo erede, ma ancora per poco perché a fine stagione andrà via. Ci sono ancora però un po’ di mesi e la qualità del polacco può essere importante, nel 4-3-3 con una proposta offensiva di qualità cercando i gol che mancano a Napoli. Contro il Cagliari, non ci sarà Di Lorenzo, probabilmente al suo posto ci sarà Mazzocchi, ballottaggio tra Mario Rui e Olivera che garantisce più centimetri. In mezzo al campo ci saranno sicuramente Lobotka e Anguissa e davanti Osimhen».

