Il Napoli ha preso Traorè per sostituire Kvaratskhelia (Marchetti)

L’esperto di calciomercato di Sky Sport: «Il georgiano potrebbe andare via in estate e Traorè sa giocare in quella posizione»

L’eventuale riscatto di Hamed Junior Traorè potrebbe essere legato al futuro di Khvicha Kvaratskhelia questa l’ipotesi avanzata dall’esperto di calciomercato di Sky Sport Luca Marchetti Lai microfoni di Radio Marte:

Hamed Traorè può giocare mezzala al posto di Piotr Zielinski contro il Genoa? «Nel Sassuolo lo ricordo più esterno. Quando è stato preso, è arrivato per fare anche la mezzala offensiva, ma non solo quello; può essere una rivisitazione del ruolo di Zielinski, magari per proporre un Napoli più aggressivo rispetto a quello visto ultimamente. Ngonge ha delle similitudini con Traorè, non certo con Zielinski: gli acquisti fatti a gennaio sono andati verso una soluzione diversa e più offensiva rispetto al polacco».

L’addio di Kvaratskhelia

«Bisogna cercare di capire perché si sia arrivati ad un certo tipo di scelte. Jesper Lindstrom non stava andando bene e serviva un’alternativa a Matteo Politano, senza dimenticare che non si può escludere una cessione di Kvaratskhelia in estate, quando potrebbero arrivare delle offerte esterne: bene premunirsi con un jolly come Traorè che sa giocare anche in quella posizione e che potrebbe meritarsi il riscatto con le sue prestazioni».

Perché non hanno preso un difensore? «C’è carenza di grandi centrali in Europa e chi ne ha non li dà via facilmente: anche per questo, non ne sono arrivati a gennaio»

Un’ipotesi che viene dopo il Mundo Deportivo, ha inserito Kvaratskhelia tra i calciatori osservati dal Barcellona

Al Barça piacciono alcuni calciatori che rispetterebbero ciò che stanno cercando. Tralasciando Mohamed Salah (Liverpool), che è considerato il migliore per giocare su entrambe le fasce, ma è impossibile a causa del suo costo, Gabriel Martinelli (Arsenal) è monitorato dalla società. Un altro da tenere a mente è il georgiano Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), che sarà un rivale in Champions League. Anche se è legato al suo club fino al 2027, all’età di 23 anni può già fare il salto di qualità dopo essere esploso nella passata stagione con il Napoli. È uno dei meno pagati della squadra e il suo agente ha detto che è motivato a giocare per il Barça o il Real Madrid.