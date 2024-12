Il Barcellona vuole Kvaratskhelia, sa che guadagna pochissimo

Il Mundo Deportivo scrive che il Barcellona valuta il calciatore del Napoli per il mercato della prossima stagione

Il Barcellona vorrebbe continuare ad utilizzare il 4-3-3 anche per il post-Xavi e sta studiando le alternative di calciomercato giuste. Se il fair play finanziario glielo consentirà, scrive Mundo Deportivo, vorrebbero prendere un’ala d’attacco forte. I nomi principali sono tre, tra cui Kvaratskhelia:

Al Barça piacciono alcuni calciatori che rispetterebbero ciò che stanno cercando. Tralasciando Mohamed Salah (Liverpool), che è considerato il migliore per giocare su entrambe le fasce, ma è impossibile a causa del suo costo, Gabriel Martinelli (Arsenal) è monitorato dalla società. Un altro da tenere a mente è il georgiano Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), che sarà un rivale in Champions League. Anche se è legato al suo club fino al 2027, all’età di 23 anni può già fare il salto di qualità dopo essere esploso nella passata stagione con il Napoli. È uno dei meno pagati della squadra e il suo agente ha detto che è motivato a giocare per il Barça o il Real Madrid.

Lo stipendio di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia guadagna 1,4 milioni, le grandi d’Europa pronte a fare follie per lui. Ne scrive il Corriere della Sera.

Dall’altra parte, Mazzarri (che ha nel collega la sua bestia nera: solo 4 vittorie in 17 incroci) va in cerca di punti d’oro per la qualificazione alla prossima Champions e s’affida allo stato di forma crescente di Kvaratskhelia, match winner nel 2-1 al Verona di sette giorni fa. La chiave tattica può essere la nuova posizione che il tecnico toscano sta ritagliando su misura al georgiano nel suo 3-5-1-1 da battaglia: non più largo a sinistra, come con Spalletti o Garcia, ma da trequartista accentrato dietro al centravanti, che stasera sarà ancora una volta Simeone, in attesa del rientro di Osimhen dalla Coppa d’Africa, la prossima settimana. Kvara ha un contratto fino al 2027, ma lo stipendio da 1,4 milioni a stagione va adeguato il prima possibile: tutte le grandi d’Europa sono pronte a fare follie per lui. La palla ce l’ha De Laurentiis. Per Kvara vale lo stesso discorso del suo amico Leao: il futuro è tutto da scrivere. A partire da stasera, nella notte delle stelle.

