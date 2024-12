De Laurentiis, il tagliatore di teste (Rai Sport)

Lo ha definito così Rai Sport considerando che si appresta a esonerare il secondo allenatore in questa stagione

Il Napoli è in attesa, sembra oramai tutto deciso per il nuovo avvicendamento in panchina questa volta toccherà a Mazzarri lasciare posto a Calzone, ct della Slovacchia. Per la formazione azzurra sarebbe il secondo cambio in panchina nella stagione dopo la vittoria dello scudetto l’anno corso. Una decisione che il presidente De Laurentiis ha maturato in poche ora, subito dopo il pareggio con il Genoa che ha spaventato considerando la situazione casi disperata.

De Laurentiis ha deciso

Mercoledì il Napoli deve affrontare il Barcellona in Champions League e non può fallire la sfida considerando che De Laurentiis deve pensare al bilancio e dal momento che rischia di restare senza Champions nella prossima stagione deve puntare al Mondiale per club. Rai Sport ha twittato sull’argomento definendo il presidente De Laurentiis tagliatore di

Ancora un cambio in panchina Per i campioni d’Italia non c’è pace Pronto Calzona al posto di Mazzarri

«Quello che sta per cominciare dovrebbe essere l’ultimo allenamento. Sono intensi i contatti tra il Napoli e Calzona, attuale ct della Slovacchia e vice di Sarri. Con ogni probabilità, addirittura da oggi potrebbe esserci la notizia del secondo cambio in panchina. Una riflessione che ha avuto un’accelerazione importante delle ultime ore dopo il pareggio col Genoa. Un’inversione di rotta che non c’è stata con il cambio Garcia-Mazzarri. C’è anche Hamsik come collaboratore tecnico che potrebbe tornare. Non ci sono conferme. Anche se nel primo pomeriggio dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Questo è il ticket per risollevare il Napoli. Mazzarri è arrivato questa mattina e si appresta a dirigere l’allenamento. Sembra tutto deciso, si pensava che questa decisione avrebbe preso corpo dopo la sfida di Champions contro il Barcellona. Dovrebbe tornare anche Sinatti che attualmente è con Spalletti in Nazionale. De Laurentiis sta cercando di riformare una squadra di successo».

