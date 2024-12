Repubblica. Con Calzona si è ricordato di essere un decisionista. Vinse lo scudetto dopo aver detto addio a Insigne, Mertens e Koulibaly.

De Laurentiis ha ritrovato il coraggio delle scelte audaci, va negli spogliatoi a fare i complimenti. Lo scrive Repubblica con Pasquale Tina.

Aurelio De Laurentiis deve essersi ricordato di essere un decisionista. E così dopo sette mesi di errori e due allenatori sbagliati (Garcia e Mazzarri entrambi esonerati) il guizzo che sembrava contrario alle regole non scritte del calcio ha battuto un colpo. Il nuovo condottiero scelto a 48 ore dalla sfida con il Barca sembrava la classica mossa della disperazione. Invece Calzona, l’allenatore che ha studiato all’università di Sarri e Spalletti, dopo i fantasmi di una crisi irreversibile, ha acceso la scintilla. Al gol di Osimhen, l’uomo solo al comando del Napoli, De Laurentiis esulta e scruta con attenzione.

C’è una scintilla diversa negli occhi dei suoi giocatori. Il presidente la percepisce dalla tribuna d’onore dove soffre in avvio ma poi si gode i segnali di speranza degli azzurri che sfiorano addirittura il clamoroso successo con il colpo di testa di Anguissa.

I 50mila apprezzano la rinascita, lui pure e alla fine scende a fare i complimenti a quei ragazzi negli spogliatoi. La strada sembra giusta. De Laurentiis la imbocca a modo suo: niente compromessi, segue ancora una volta il suo istinto che stavolta sembra non tradirlo. È pur sempre un presidente che ha vinto lo scudetto salutando, in una sola estate, pezzi di storia come Mertens, Koulibaly e Insigne. E allora fa all-in con le poche fiches che gli sono rimaste in una stagione disastrosa e disgraziata. Il coraggio non gli manca e l’evoluzione di questo cambio ha molto del cinema che ama tanto.

De Laurentiis ha chiesto a Calzona di riportare il bel gioco (Sky)

Gianluca Di Marzio, inviato di Sky Sport, dallo stadio Maradona, alla vigilia del match tra Napoli e Barcellona, andata degli ottavi di Champions League.

Queste le sue parole:

«I primi ad entrare allo stadio sono alcuni tifosi, stanno organizzando la scenografia e lo striscione che farà da cornice alla curva. Saranno 50 mila nello stadio. C’è stato il pranzo Uefa, Hamisk presente invitato da De Laurentiis. Non ha rilasciato dichiarazioni, ma sarà allo stadio. Rappresenta un po’ la garanzia per Francesco Calzona, è stato lui che lo ha voluto a fare il ct della Slovacchia e lui il tramite con il Napoli. De Laurentiis ha parlato dopo il pranzo, ha detto “Sapete cosa vincerà sta sera? Il bel gioco”. Ha chiesto di portare nel Napoli uno sviluppo di manovra simile a quello proposto da Spalletti. Calzona ha lavorato con Sarri. Sia Mertens che Ghoulam sono stati precursori della carriera di Calzona, erano i più sicuri che meritasse l’opportunità di allenare da sola una squadra».

