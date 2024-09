Compagnoni: «Mi aspetto una grande finale di stagione del Napoli»

A Sky Sport: «Con questi Osimhen e Kvara la partita di Barcellona rimane complicata ma non è un’impresa impossibile»

Negli studi di Sky Sport si analizza il Napoli che sembra ritornato dopo l’arrivo di Calzona in panchina. Con Maurizio Compagnoni si parla di Kvara e Osimhen che hanno fatto la differenza

Un grande finale per il Napoli

«Nella stagione dello scudetto e anche nel grande percorso in Champions dell’anno scorso, Osimhen e Kvara hanno fatto clamorosamente la differenza. Se girano loro tutti i problemi del Napoli si dissolvono. Io mi aspetto una grande finale di stagione del Napoli, anche perché adesso c’è un allenatore pragmatico che sa come prenderli e sa toccare le corde giuste e gli ha ridato le certezze che avevano prima. A questo punto la partita di Champions col Barcellona rimane complicata ma non è un’impresa impossibile. Se Osimhen e Kvara sono in queste condizioni, sono i veri Osimhen e Kvara, non sarà una serrata tranquilla per i difensori del Barcellona. Tra l’altro i difensori del Barca quando devono appoggiare la manovra sono bravi, ma in chiusura tutt’altro»

