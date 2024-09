Napoli, ora le prospettive sembrano diverse. Atalanta, Bologna e Roma tutte quante devono venire al Maradona

Sky Sport: «È un vecchio-nuovo Napoli per la ricerca di un calcio di qualità che esprimesse piacere anche a chi lo gioca. Ha difeso in avanti, con un calcio fatto di possesso e aggressione»

Oggi ha tenuto banco il presidente De Laurentiis, parlando di business e calcio, ma non solo, al summit del Financial Times, ma domenica si torna in campo e allora saranno i calciatori a doversi far sentire. Si parla ancora di Napoli a Sky Sport, soprattuto in vista della sfida di domenica contro la Juventus e in collegamento ne parla Francesco Modugno

Le prospettive del Napoli ora cambiano

«Calzona ha scavato dentro a questa squadra, l’ha sollecitata, ha riproposto un po’ del suo Napoli passato con Sarri e Spalletti. È un vecchio-nuovo Napoli per la ricerca di un calcio di qualità che esprimesse piacere anche a chi lo gioca. Ha difeso in avanti, con un calcio fatto di possesso e aggressione. Lo testimoniano l’attegimaneto diverso di uomini come Rrhamani e poi Kvara e Osimhen che quando sono così devastanti tutto diventa più facile. Tre reti toccando soltanto 15 palloni, con una ferocia e una voglia. A dispetto di quanto accaduto perché poteva essere scarico dopo la Coppa d’Africa e invece 5 reti in tre partite e non sembra distratto da quello che sarà il futuro. E poi Kvara che un po’ si è restituito a questo Napoli. Ieri sera si è visto qualcosa di bello che ora però richiede delle verifiche anche perché va fatta la tara considerando che il Sassuolo vive un momento di grande difficoltà. Le prospettive ora sembrano altre a 6 punti dalla zona Champions. Poi per esempio Atalanta, Bologna e Roma tutte quante devono venire al Maradona, prima però c’è la Juve ed è sempre una partita un po’ particolare»

