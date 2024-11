Casini: «Le parole di De Laurentiis? Quali dichiarazioni, lui parla molto spesso»

Il presidente della Lega Serie A: «Ha parlato delle interviste e conferenze pre e post partita, è una sua opinione, lui comunque è un esperto del settore»

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha tenuto una conferenza stampa e ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis. In riferimento a quanto detto dal presidente del Napoli prima del match contro l’Hellas Verona:

«Quali dichiarazioni? Parla molto spesso. Se le ho colte, si riferiva a un fatto molto specifico, legato alla tensione del momento pre e post partita. In questo caso c’era il tema specifico delle interviste e conferenze pre e post partita, è un’opinione del presidente De Laurentiis che è anche un professionista del settore. Però nulla ha a che vedere con i temi rappresentati oggi, l’assemblea è compatta nel sostenere che l’attuale sistema organizzativo non è adeguato nel garantire alla Serie A il ruolo che le spetta».

Le dichiarazioni di De Laurentiis:

«La Lega Serie A è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Far entrare le telecamere nello spogliatoio quando i calciatori hanno un testicolo dentro e uno fuori, qual è la spettacolarità di questo sacro momento nello spogliatoio? Poi ha venduto anche il dopo partita. Ma uno ha certo problemi, perché devo parlare della partita? Torno a casa, vedo la tv e il lunedì si fa un bel tu per tu sulla partita del giorno precedente. Dopo tutto, ti devo anche far sentire cose che sono sempre le stesse. Domande uguali, risposte diplomatiche. Il giorno dopo, a freddo, si può parlare di più aspetti».

Casini sull’autonomia dalla Figc:

«La Premier tecnicamente non è fuori dalla Federazione, si è comunque all’interno di un sistema federale. Quello che la Premier ha di diverso è un modello organizzativo diverso, collegato al peso economico. Quello che è emerso è che attualmente il sistema organizzativo non riconosce alla Serie A il peso che dovrebbe avere in relazione al peso economico».

«Vorremmo riconosciuta l’importanza dell’autodeterminazione, non c’è un tema di contrapposizione e non vogliamo contrapporci a nessuno. Vogliamo migliorare il sistema».

