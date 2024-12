Calzona, oggi colloquio decisivo con De Laurentiis per gli ultimi dettagli (calciomercato.com)

Nello staff tecnico ci sarà Marek Hamsik e dovrebbe esserci il ritorno del preparatore atletico Sinatti

Calzona, oggi colloquio decisivo con De Laurentiis per gli ultimi dettagli. Lo scrive calciomercato.com secondo cui il cambio in panchina avverrebbe prima di Napoli-Barcellona. Quindi mercoledì sera non ci sarebbe Mazzarri a guidare gli azzurri ma Calzona ct della Slovacchia che arriverebbe part-time con Hamsik e Sinatti. È di fatto la notizia data ieri sera dal giornalista di Relevo Matteo Moretto.

Ecco cosa scrive calciomercato.com

Nuovo ribaltone in arrivo sulla panchina del Napoli. Due giorni dopo il pareggio col Genoa in Serie A e a due giorni dall’andata degli ottavi di finale in Champions League contro il Barcellona sempre in casa, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare l’allenatore Walter Mazzarri, che a metà novembre aveva preso il posto di Rudi Garcia.

DOPPIO INCARICO – Il prescelto è Francesco Calzona, ex collaboratore di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti. L’italiano, 55 anni, è il commissario tecnico della Slovacchia, che gli ha già dato l’ok a ricoprire il doppio incarico, sedendo anche sulla panchina del Napoli fino a giugno senza lasciare la guida della nazionale inserita nel gruppo D di Euro 2024 con Belgio e Romania. Oggi è previsto il colloquio decisivo tra Calzona e De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

HAMSIK – Nello staff tecnico ci sarà anche un grande ex calciatore del Napoli: Marek Hamsik. Lo slovacco vanta il record di presenze con la maglia azzurra (520) e grazie ai suoi 121 gol è terzo nella classifica marcatori della squadra dietro a Mertens (148) e a Insigne (122). Pronto a tornare a Napoli è anche Francesco Sinatti, ex preparatore atletico ai tempo di Spalletti e ora in forza alla Slovacchia con Calzona.

