Barcellona-Napoli, dichiarata partita “ad alto rischio” (Mundo Deportivo)

La decisione, presa dal Ministero dell’Interno, è dovuta agli scontri che ci sono stati in passato tra i tifosi del Napoli ed altre squadre, come con l’Eintracht l’anno scorso

Barcellona-Napoli, prima delle due sfide di Champions League, si giocherà il 12 marzo 2024 e la partita è stata giudicata “ad alto rischio“. Mundo Deportivo scrive a proposito:

Questo martedì il Ministero dell’Interno , in coordinamento con la Commissione Permanente della Commissione Statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, ha deciso di dichiarare ad alto rischio la partita Barcellona-Napoli , prevista per martedì 12 marzo (ore 21). ) allo Stadio olimpico Lluís Companys alle 21:00. Mercoledì 21 febbraio nella città partenopea si svolgerà l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Barcellona-Napoli ad alto rischio: il motivo della decisione

La motivazione sarebbe legata alla “massiccia presenza di tifosi della squadra partenopea. Bisognerà controllare anche chi non ha il biglietto“.

“A questo si aggiunge che il Napoli ha un gruppo di tifosi radicali che in passato che ha preso parte a molti scontri. La scorsa stagione ci furono gravi scontri con i tifosi dell’Eintracht Francoforte in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League tra le due squadre nella città partenopea”.

Napoli-Eintracht: cosa successe

L’anno scorso, prima della partita di Champions tra il Napoli e l’Eintracht, ci fu una vera e propria “guerriglia”, di cui riportammo gli aggiornamenti:

“Repubblica da notizia anche che “sono giunti sul lungomare di Napoli tre nuovi autobus di tifosi tedeschi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte. I pullman hanno portato 150 supporter dall’aeroporto di Capodichino nell’hotel del lungomare di Napoli dove ora in tutto sono 600 ora i tifosi presenti. Circa 200 dei quali sono all’esterno dell’albergo. A controllarli molti mezzi di polizia e carabinieri, con diversi agenti in tenuta antisommossa. Ottocento gli agenti in campo per evitare una caccia all’uomo. Le prime tensioni e scontri si sono registrati già questa notte“.

