Scene di follia a Napoli: tifosi e dipendenti dell’Eintracht bloccati in hotel dalla polizia (Bild)

Il quotidiano tedesco racconta l’arrivo degli ultras in città, fermati alla Stazione Centrale. Hanno prenotato un hotel a 50 metri da quello della squadra

“Scene di follia a Napoli“. La Bild commenta così l’arrivo degli ultras dell’Eintracht (mischiati a quelli dell’Atalanta) a Napoli, ieri pomeriggio. Le forze dell’ordine hanno bloccato i 400 ultras circa, tra tifosi tedeschi e atalantini, alla Stazione Centrale. La polizia ha fermato e identificato tutti gli ultras arrivati con il treno e li ha scortati in sei autobus verso un albergo del Lungomare dove avevano prenotato le loro camere, pur senza avere il biglietto per andare allo stadio.

Il quotidiano tedesco si sofferma sul divieto imposto ai tifosi di lasciare l’hotel. Sono infatti piantonati dalla polizia.

“I Frankfurter sono qui – scene folli a Napoli! Centinaia di ultras dell’Eintracht sono arrivati ​​martedì sera alla Stazione Centrale di Napoli nonostante l’esclusione dei tifosi dalla partita. Da lì, i sostenitori più accaniti sono stati poi scortati al loro hotel in diversi autobus e accompagnati dalla polizia. Pazzi: il posto che hanno prenotato è a soli 50 metri dall’hotel della squadra dell’Eintracht ed è proprio sul mare. Gli ultras sono arrivati ​​intorno alle 21:17. Tuttavia, né i tifosi né i dipendenti dell’Eintracht sono attualmente autorizzati a lasciare l’hotel”.

Sui social, la Bild così commenta l’arrivo degli ultras dell’Eintracht a Napoli:

“Ultras in arrivo al loro albergo a Napoli. In autobus e scortati dalla polizia. Pazzesco: l’hotel della squadra dell’Eintracht è a soli 50 metri di distanza”.

#Eintracht-Ultras bei der Ankunft an ihrem Hotel in Neapel. In Bussen und eskortiert von der Polizei. Irre: Eintrachts Team-Hotel ist nur 50 Meter entfernt. #SGE pic.twitter.com/YB2gBXxaO4

— BILD E. Frankfurt (@BILD_Eintracht) March 14, 2023