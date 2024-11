Anche Espn boccia Mazzarri: il Napoli è povero d’idee, Walter ha tradito la promessa fatta a novembre

Il 3-5-2 di ieri sera non aveva molto senso per una squadra che negli ultimi anni ha giocato così bene con il 4-3-3

Anche negli States fa notizia la situazione del Napoli. Espn ricorda ancora la bellezza della squadra di Spalletti, con quel 4-3-3 che ha incantato l’Europa e lo scudetto vinto dopo 33 anni. Poi però le cose sono andate sempre peggio. L’addio di Spalletti e Giuntoli, l’arrivo di Garcia poi esonerato e infine Mazzarri. Proprio il tecnico toscano è arrivato a Napoli con la promessa di mantenere lo schema tattico di Spalletti.

Lo ricorda anche Espn:

“Walter Mazzarri aveva promesso, quando a novembre prese il posto di Rudi Garcia, che non avrebbe giocato la sua amata difesa a tre al Napoli perché non era quello lo stile della squadra. Ahimè! La promessa non è durata e quanto accaduto domenica sera a San Siro contro il Milan ha riassunto molto bene il lavoro del 62enne fino ad ora. Ha impostato la sua squadra con un 3-5-2, il che non aveva molto senso per una squadra che negli ultimi anni ha giocato così bene con il 4-3-3“.

Il Napoli visto da Espn

Insomma, Mazzarri ha schierato un Napoli senza senso. Questo ha favorito il Milan che di certo non ha entusiasmato. Ma i rossoneri non hanno avuto la necessità di migliorare la propria qualità in campo perché “i campioni in carica erano poveri di idee“.

Nel secondo tempo Mazzarri è tornato al 4-3-3 e “indovina? Il Napoli ha fatto un secondo tempo decisamente migliore. Non è ancora bastato per rientrare in partita, ma almeno ci hanno provato a mettere pressione al Milan, colpendo il palo a fine partita e creando dei veri pericoli“.

Mazzarri presenta un Napoli vuoto di idee, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90 (Libero)

Mazzarri presenta un Napoli vuoto di idee, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90. A scriverllo è Libero con Claudio Savelli.

Ecco cosa scrive su Libero, partendo dal Milan:

Lo scudetto ha aumentato le aspettative e la stagione passata ha acuito l’insofferenza di gran parte del tifo nei confronti di Pioli, ma è anche da notare come quest’ultimo sia in grado di incassare e reagire. Quando ha trovato continuità di uomini è arrivata continuità di rendimento: siamo a nove risultati utili consecutivi in campionato di cui sette vittorie. L’ultima è agevolata da un Mazzarri che presenta un Napoli vuoto di idee e di concetti di calcio, come se fosse allenato con i metodi degli anni ’90. Questa squadra va avanti per inerzia ed è da rifondare. A Napoli un ciclo è stato bruciato sul nascere, nel Milan invece Pioli sta lottando per tenerlo aperto. Seppur in ritardo, ha capito che serviva solo fare ordine.

