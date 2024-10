Zielinski, la Gazzetta ironizza. Mazzarri: «Inzaghi mi ha chiesto di tenerglielo riposato per luglio»

Gene Gnocchi scrive il suo commento ironico sull’assenza di Zielinski contro la Salernitana che ha lasciato qualche dubbio

Ieri, poco prima delle formazioni ufficiali di Napoli-Salernitana, il club azzurro Napoli ha comunicato l’assenza di Ptior Zielinski a causa di un affaticamento muscolare. La notizia ha destato stupore e curiosità ed anche molti dubbi considerando chef da giorni si parla del mancato rinnovo del polacco e della possibilità che abbia già un accordo con l’Inter per la prossima stagione.

Alcuni uomini di mercato dicono che Zielinski avrebbe addirittura già firmato col club nerazzurro per la prossima stagione, per altri, più cauti. i milanesi vogliono che il discorso con il Napoli si chiuda definitivamente visto che è ancora aperto su un eventuale rinnovo con il club azzurro, prima di farsi avanti con il centrocampista. Quindi l’Inter non ha intenzione di avanzare nella trattativa con Zielinski finché il centrocampista polacco non avrà chiuso la situazione aperta con il Napoli sul suo rinnovo.

Ha fatto discutere dunque la sua esclusione ieri da una partita che era, non di cartello, ma fondamentale per entrambe le squadre, in termini di classifica. Oggi, Gene Gnocchi, ci ironizza su, sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, nella sua rubrica “Il rompipallone”

L’assenza di Zielinski contro la Salernitana

Mazzarri spiega l’esclusione di Zielinski: «Simone Inzaghi mi ha chiesto di tenerglielo riposato per luglio»

Zielinski ha in mano una proposta dell’Inter che presto potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio. Ovvero un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. Nulla che sia stato avvicinato al momento da nessun altro club, né dal Napoli con una proposta di rinnovo né dalla Juventus, che è stata più volte accostata al polacco non fosse altro che per la presenza del d.s. Giuntoli. L’Inter si sente in pole position, anche perché il centrocampista non è interessato a soluzioni diverse, leggi ad esempio la Saudi League.

