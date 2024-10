L’Inter si sente già Zielinski in rosa (Gazzetta)

Nessuno ha offerto al polacco un triennale da 4,5 milioni di euro più bonus. Un colpo alla Mkhitaryan o alla Calhanoglu

L’Inter si sente già Zielinski in rosa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Zielinski deve ancora firmare

Zielinski ha in mano una proposta dell’Inter che presto potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio. Ovvero un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. Nulla che sia stato avvicinato al momento da nessun altro club, né dal Napoli con una proposta di rinnovo né dalla Juventus, che è stata più volte accostata al polacco non fosse altro che per la presenza del d.s. Giuntoli. L’Inter si sente in pole position, anche perché il centrocampista non è interessato a soluzioni diverse, leggi ad esempio la Saudi League.

Due anni dopo, Zielinski ricalcherebbe proprio l’operazione Mkhitaryan, l’armeno strappato alla Roma proprio a fine contratto. O quella di Calhanoglu, preso dal Milan nell’estate 2021 da svincolato.

De Laurentiis ha rilanciato l’offerta fatta a Zielinski, nel tentativo di tenerselo stretto ed evitare che se ne vada a parametro zero, ma il centrocampista polacco sembra determinato ad andarsene.

Il “Corriere dello Sport” scrive:

Il rilancio era atteso ed è arrivato: il Napoli, cioè De Laurentiis, ha provato a riaprire la trattativa con Piotr Zielinski, contratto in scadenza il 30 giugno e dunque lo status di svincolato dall’inizio di gennaio in assenza di rinnovo, ma la situazione non è cambiata. Picche, per ora, la risposta del centrocampista polacco al cospetto della proposta del presidente: prolungamento di un anno (2025), ingaggio da 5 milioni di euro che migliora leggermente quello attuale da 4,8 e poi l’inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni. Su Zielo, come noto, lavora l’Inter da un po’, sottotraccia ma non troppo: Marotta ha già in pugno l’accordo con il giocatore e il suo manager per il futuro, per la prossima stagione, a zero.

