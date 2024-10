Traoré, il Napoli vuole assicurarsi delle condizioni di salute, prima di ufficializzare l’arrivo (Gazzetta)

Il jolly d’attacco ha avuto la malaria a inizio dicembre e il club azzurro attende le visite mediche per assicurarsi la sua integrità fisica

Il rientro del presidente De Laurentiis dalla Spagna ha subito dato i suoi frutti e accelerato le trattative di mercato che si erano arenate da un poì. In primis, Napoli e il Bournemouth hanno trovato un’intesa per il prestito con diritto di riscatto per Traoré. Ora si deve chiudere l’accordo con il calciatore, ma soprattutto, scrive la Gazzetta dello Sport, si attendono le visite mediche per capire le condizioni fisiche del jolly di attacco che ha recentemente avuto la malaria

“Sarà lui a ereditare il posto di jolly offensivo lasciato vacante dalla partenza di Elmas, a patto che le visite mediche in programma la prossima settimana garantiscano l’integrità del centrocampista offensivo, appena tre presenze (per 44 minuti in campo) in questa stagione in Premier. Fermato lo scorso anno per un infortunio al piede, a inizio dicembre Traoré ha contratto la malaria e si è ristabilito da poco. Il Napoli vuole vederci chiaro prima di ufficializzare il suo arrivo, che sarà in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni”.

Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, esperto di mercato,

Il Napoli ha presentato oggi un’offerta ufficiale al Bournemouth per il prestito di Hamed Traoré. I colloqui avanzano. Prestito fino a fine stagione più clausola di riscatto. Il club inglese ha chiesto stipendio coperto e clausola di opzione di acquisto da 25 milioni. Il giocatore ha già detto di voler andare al Napoli.

